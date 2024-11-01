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  • قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5 قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5 قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9350/01

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    تجمع المكنسة الكهربائية بدون كيس 3000 Series من Philips بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean التي نقدّمها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

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    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    صغيرة وفعالة

    • 1800 واط
    • PowerCyclone 5
    • فلتر Allergy H13
    محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

    محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

    يولّد المحرك المتين بقدرة 1800 واط قوة شفط عالية تصل إلى 360 واط لنتائج تنظيف دقيقة.

    تحافظ تقنية PowerCyclone 5 على أداء عالٍ لمدة أطول

    تحافظ تقنية PowerCyclone 5 على أداء عالٍ لمدة أطول

    تزيد تقنية PowerCyclone 5 سرعة تدفق الهواء في الحجرة الأسطوانية لفصل الغبار عن الهواء وللحفاظ على أداء عالٍ وعلى قوة شفط لفترة أطول.

    فوهة MultiClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

    فوهة MultiClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

    تم تصميم فوهة MultiClean لتثبت على مسافة قريبة جدًا من الأرضية، ما يضمن تنظيفًا دقيقًا على كل أنواع الأرضيات.

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

    يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يقوم نظام التنقية المقفل بإحكام بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، للأشخاص الذين يشكون من الحساسية ولأي شخص يرغب في الحصول على مستوى أعلى من النظافة. يوازي مستوى التنقية HEPA 13**.

    تتكيّف وصلات ActiveLock بسهولة مع كل مهمة

    تتكيّف وصلات ActiveLock بسهولة مع كل مهمة

    تسمح وصلات ActiveLock بتركيب الملحقات بسهولة لتتسع في الأنبوب مع الأجزاء المتداخلة بحركة تثبيت بسيطة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      اللون
      أسود داكن
      نوع المنتج
      مكنسة كهربائية بدون كيس
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      82 ديسيبل
      قوة امتصاص
      360 واط
      سعة كيس الغبار
      1.5 ليتر
      الكفالة
      سنتان
      دائرة العمل نصف القطرية
      9 م
      طاقة الإدخال (IEC)
      1600 واط
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      1800واط
      فلتر المحرك
      فلتر قابل للغسل
      فلتر لمخرج الهواء
      HEPA: فلاتر مع نسبة تنقية تزيد عن 99,9%
      وصلات الأنبوب
      ActiveLock
      مقبض الحمل
      الجهة الأمامية
      التحكم بالطاقة
      كلا
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني من قطعتين
      نوع العجلات
      مطاط
      مخزن الملحقات
      مشبك الأنبوب
      وضع الوقوف
      عمودي وأفقي
      التقنية
      PowerCyclone 5
      طول سلك الطاقة
      6 م

    • التصميم

      عبوة مستدامة
      100% من المواد المعاد تدويرها

    • الملحقات

      فوهة عادية
      فوهة MultiClean
      الملحقات المضمنة
      الفرشاة المضمّنة وأداة تنظيف الشقوق

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      410 مم
      عرض المنتج
      275 مم
      ارتفاع المنتج
      250 مم
      طول الحزمة
      360 مم
      عرض الحزمة
      300 مم
      ارتفاع الحزمة
      490 مم
      وزن الحزمة
      7,74 كجم
      وزن المنتج
      4,8 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      بديل مناسب للفلتر FC8010/02

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-230 فولت
      التردد
      50-60 هرتز

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • متانة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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    • مقارنة بـ PowerPro Compact FC8471/01
    • *تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.
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