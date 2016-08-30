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Philips PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس FC8760/61 قوة 2000 واط مع تقنية PowerCyclone 5 وفلتر HEPA 10 قابل للغسل مزوّدة بتقنية PowerCyclone

FC8760/61
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس FC8760/61 قوة 2000 واط مع تقنية PowerCyclone 5 وفلتر HEPA 10 قابل للغسل مزوّدة بتقنية PowerCyclone

    FC8760/61

    Philips PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس FC8760/61 قوة 2000 واط مع تقنية PowerCyclone 5 وفلتر HEPA 10 قابل للغسل مزوّدة بتقنية PowerCyclone

    Philips PowerPro مكنسة كهربائية بدون كيس FC8760/61 قوة 2000 واط مع تقنية PowerCyclone 5 وفلتر HEPA 10 قابل للغسل مزوّدة بتقنية PowerCyclone

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