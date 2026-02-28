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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01

تم إيقافه

FC8670/01

FC8670/01

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محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.

المواصفات التقنية

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