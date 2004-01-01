مصطلحات البحث

AR
EN

    FC8670/01

    FC8670/01

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    FC8670/01

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية بدون كيس

    محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

    محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

    يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

    تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

    تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

    تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

    فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

    فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

    تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    تم تضمين ملحق للفرشاة المخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث يكون جاهزًا دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

    وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

    وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

    تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.

    إعدادات طاقة قابلة للضبط

    إعدادات طاقة قابلة للضبط

    تسمح لك إعدادات الطاقة القابلة للضبط بتحديد مستوى الشفط الأمثل لأنواع الأرضيات المختلفة التي يتم تنظيفها.

    نظام فلتر EPA10 وAirSeal لهواء صحيّ

    نظام فلتر EPA10 وAirSeal لهواء صحيّ

    يلتقط فلتر HEPA 10 وAirSeal جزئيات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وبهواء صحي.

    تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بطريقة صحية

    تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بطريقة صحية

    تتميّز حاوية الغبار بتصميم دقيق للتخلص من الأوساخ المجمّعة من دون نشر الغبار في الهواء. يمكن استخدام الحاوية بيد واحدة وبفضل شكلها الفريد وسطحها المالس، يمكنك التحكم بإفراغ حاوية الغبار بسهولة تامة.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة MultiClean
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فرشاة مضمّنة
      مخزن الملحقات
      على ملقط الأنبوب

    • التصميم

      اللون
      أسود حبري

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الأداء

      مستوى قوة الصوت
      80  dB

    • تصفية

      فلتر لمخرج الهواء
      مرشح صغير
      فلتر المحرك
      فلتر EPA 10 قابل للغسيل

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      ActiveLock
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      نوع العجلات
      مطاط

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.