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  • طاقة امتصاص أعلى* لتنظيف أفضل طاقة امتصاص أعلى* لتنظيف أفضل طاقة امتصاص أعلى* لتنظيف أفضل

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8471/61

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    طاقة امتصاص أعلى* لتنظيف أفضل

    توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور

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    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

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    طاقة امتصاص أعلى* لتنظيف أفضل

    مع تقنية PowerCyclone 4

    • 1700 واط
    • PowerCyclone 4
    • فلتر المحرك EPA 10
    تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

    تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

    تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

    يلتقط فلتر EPA الطفيليات المجهرية التي تسبب الحساسية

    يلتقط فلتر EPA الطفيليات المجهرية التي تسبب الحساسية

    يتمتع فلتر EPA المطوي بمساحة تصفية كبيرة وأداء جيد. وبالإضافة إلى ميزة تدفق الهواء بتيارات إعصارية، يمنع هذا الأمر الفلتر من الانسداد بسرعة ويوفر لك أفضل نتائج التصفية التي تدوم طويلاً.

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

    تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

    تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

    صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.

    محرك بقوة 1700 واط يولد طاقة امتصاص تبلغ 330 واط

    محرك بقوة 1700 واط يولد طاقة امتصاص تبلغ 330 واط

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعددة الاستخدامات
      الملحقات المضمّنة
      • أداة تنظيف الشقوق
      • فوهة صغيرة

    • التصميم

      اللون
      أزرق ساطع

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      406×285×238  mm
      وزن المنتج
      4,5  kg

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • تصفية

      مرشح لمخرج الهواء
      إسفنجة
      مرشح المحرك
      فلتر اسفنجي للمدخل قابل للغسل

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      9  m
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الجهة الأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب معدني ثابت من قطعتين
      نوع العجلات
      بلاستيك

    Badge-D2C

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    • طاقة امتصاص تم اختبارها بالتوافق مع المعايير العالمية DIN EN 60312/11/2008، اختبرتها الجمعية المستقلة للاختبار SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V.‎، يناير 2013)
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