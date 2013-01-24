الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8144/01
  • توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة* توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة* توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*
    -{discount-value}

    EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8144/01

    توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

    صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس

    توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

    صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك.

    توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

    صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasyLife مكنسة كهربائية بدون كيس

    توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

    صُممت مكنسة EasyLife للحصول على نتائج تنظيف عالية الجودة واستهلاك طاقة أقل من المكانس الكهربائية العادية. إضافة إلى ذلك، يمكنك إفراغ الكيس بسهولة بكبسة زر واحدة من دون توسيخ يديك.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية بدون كيس

      توفير لحد 20% من استهلاك الطاقة*

      مكنسة كهربائية لتوفير استهلاك الطاقة

      • 1400 واط
      محرك بقوة 1400 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1400 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      يولّد المحرك بقوة 1400 واط قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى، مما يعني استهلاكًا أقل للطاقة لكن من دون المساومة على نتائج التنظيف.

      يشير ضوء المؤشر إلى ضرورة إفراغ الوعاء

      يشير ضوء المؤشر إلى ضرورة إفراغ الوعاء

      يضيء ضوء المؤشر عند امتلاء الوعاء ويكون بحاجة إلى التفريغ. تضمن لك تعبئة الوعاء والفلتر وتفريغهما الحفاظ على أداء التنظيف المثالي.

      حاوية غبار مع نظام تحرير بكبسة زر واحدة

      حاوية غبار مع نظام تحرير بكبسة زر واحدة

      يمكن تفريغ حاوية الغبار المغلقة الخاصة بالمكنسة الكهربائية من Philips بكبسة زر واحدة بسيطة.

      فلتر HEPA لتصفية مثالية للهواء الخارج

      فلتر HEPA لتصفية مثالية للهواء الخارج

      يلتقط فلتر HEPA الهوام السامة الصغيرة جدًا التي تسبب حساسية في التنفّس. للحفاظ على التصفية الفعالة، استبدل فلتر HEPA كل 6 أشهر.

      مقبض لإخراج حاوية الغبار بسهولة

      يساعدك المقبض على إخراج الغبار بسهولة ووضعه في حاوية القمامة.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        428.5 ‏x‏ 314‏ x‏ 213 mm
        وزن المنتج
        5.5 kg

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        10 m
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        مؤشر امتلاء حاوية الغبار
        نعم
        نوع العجلات
        مطاط
        طول سلك الطاقة
        6 m

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الأهداف

      • الاستدامة

        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.7 لتر
        نوع المرشح
        HEPA
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح HEPA القابل للغسل

      • Performance

        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        82 ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        1400 W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        34 لتر/الثانية
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        28 kPa
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300 W

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • مقارنة مع المكنسة الكهربائية بقوة 2000 واط. قياسات Philips الداخلية، 2010.