FC8082/61
صغيرة من الخارج، قوية من الداخل
المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips، لعملية تنظيف فعالة. إنها سهلة التخزين والحمل والاستخدام، بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. يمكنك الاستمتاع بحرية التنقل مع نتائج تنظيف رائعة في آن.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء رائع مهما اختلف نوع الأرضية. أصبح بإمكانك ضبط الفوهة بسهولة من خلال دوّاسة القدم، واستخدام الفراشي الواقية على الأرضية الصلبة والصحن الناعم لتنظيف السجاد. ومهما اختلف نوع الأرضية، يمكن دائمًا الاستفادة من التنظيف الدقيق والناعم.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك.
يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.
كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.
تم تزويد المكنسة الكهربائية هذه بمحرك بقدرة 1200 واط يولّد قوة شفط عالية من أجل الحصول على نتائج تنظيف جيدة.
تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.
جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة.
الفوهات والملحقات
تصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
الأداء
التنقية
إمكانية الاستخدام
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