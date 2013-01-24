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مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والمبتل

FC6844
التصنيف الإجمالي / 5
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    مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والمبتل

    FC6844
    التصنيف الإجمالي / 5

    كن جاهزاً

    إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والمبتل

    كن جاهزاً

    إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

    كن جاهزاً

    إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والمبتل

    كن جاهزاً

    إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

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      المواصفات التقنية

      • الأكسسوارات

        فوهة خاصة
        فوهة Turbo Brush
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        فوهة حقن مزدوجة، ممسحة، فوهة للكنب
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        فرشاة، وأداة صدع وفوهة صغيرة
        مخزن الأكسسوارات
        مشبك

      • المحرّك

        طاقة الإدخال القصوى
        1500  واط
        طاقة الإدخال IEC
        1300  واط
        طاقة الامتصاص القصوى
        300  واط
        انسياب الهواء
        54  لتر/الثانية
        المكنسة الكهربائية
        24  كيلو باسكال

      • مواصفات المكنسة الكهربائية

        التحكم الإلكتروني بالطاقة
        N.A.
        مستوى الضجيج Lc IEC
        79 (تنظيف جاف)  ديسيبل
        مرشح المخرج
        Super Clean Air
        HEPA AirSeal
        N.A.
        فوهة عادية
        فوهة ذات دواليب RD262
        سعة الغبار الجاف
        10  ل
        سعة الغبار الرطب
        9  ل
        دائرة العمل نصف القطرية
        11,5  م
        أنبوب
        مكبّر ثلاث مرات، فولاذ لا يصدأ
        التوصيلات
        زر
        مساعدة في الإيقاف المؤقت / التخزين
        مواد العجلات
        عجلات بلاستيكية

      • التصميم

        الألوان
        أسود داكن / شفاف

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • فوهة حقن مزدوجة، ممسحة، فوهة للكنب
      • فرشاة، وأداة صدع وفوهة صغيرة

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