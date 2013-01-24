تيارات هواء إعصارية ونظام تصفية من مرحلتين

تحتفظ تيارات الهواء الإعصارية الخاصة بأداة Philips Mini Vac بالقاذورات في الداخل لضمان طاقة الامتصاص المثلى والقوية بالإضافة إلى أداء النظافة المستمر. كما يضمن نظام التصفية من مرحلتين عدم تسرب القاذورات إلى الخارج بعد دخولها. يحظر المرشح الأول معظم القاذورات من المرور إلى الخارج، بينما يلتقط المرشح الثاني المزود بثنيات جزئيات الأتربة الدقيقة.