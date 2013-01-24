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تمنحك Philips FC6092 (12V) الجديدة المخصصة لتنظيف السيارات الحرية التامة في التنظيف دون الحاجة إلى التوصيل بالأسلاك، وتتضمن المجموعة الخاصة لتنظيف السيارات موصل سيارة للحصول على زمن تشغيل غير محدود، مما يعني أنك تستطيع تنظيف سيارتك بأكملها في مرحلة واحدة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طاقة أعلى، نتائج ممتازة
تمنحك Philips FC6092 (12V) الجديدة المخصصة لتنظيف السيارات الحرية التامة في التنظيف دون الحاجة إلى التوصيل بالأسلاك، وتتضمن المجموعة الخاصة لتنظيف السيارات موصل سيارة للحصول على زمن تشغيل غير محدود، مما يعني أنك تستطيع تنظيف سيارتك بأكملها في مرحلة واحدة! إكتشف كلّ المميزات
طاقة أعلى، نتائج ممتازة
تمنحك Philips FC6092 (12V) الجديدة المخصصة لتنظيف السيارات الحرية التامة في التنظيف دون الحاجة إلى التوصيل بالأسلاك، وتتضمن المجموعة الخاصة لتنظيف السيارات موصل سيارة للحصول على زمن تشغيل غير محدود، مما يعني أنك تستطيع تنظيف سيارتك بأكملها في مرحلة واحدة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طاقة أعلى، نتائج ممتازة
تمنحك Philips FC6092 (12V) الجديدة المخصصة لتنظيف السيارات الحرية التامة في التنظيف دون الحاجة إلى التوصيل بالأسلاك، وتتضمن المجموعة الخاصة لتنظيف السيارات موصل سيارة للحصول على زمن تشغيل غير محدود، مما يعني أنك تستطيع تنظيف سيارتك بأكملها في مرحلة واحدة! إكتشف كلّ المميزات
تحتفظ تيارات الهواء الإعصارية الخاصة بأداة Philips Mini Vac بالقاذورات في الداخل لضمان طاقة الامتصاص المثلى بالإضافة إلى أداء النظافة المستمر.
تتميز Philips Mini Vac المزودة بالمحرك المتطور بدرجة هدوء فائقة وذلك بفضل التصميم الانسيابي. يتيح لك مستوى الضوضاء الهادئ إمكانية ترتيب المنزل في أي وقت تريد.
كما تسهل صيانة Philips Mini Vac. إذا احتاجت فتحة الأنف إلى التنظيف، فليس عليك إلا أن تضعها في غسالة الصحون الآلية. وبهذه الطريقة تحصل دائماً على جهاز التنظيف Mini Vac النظيف والخالي من أية بقع.
تشتمل الأداة FC6092 (12 فولت) على طاقم تنظيف السيارة بالإضافة إلى توصيل السيارة لضمان زمن تشغيل غير محدود، بما يعني أن المستهلك يستطيع تنظيف السيارة بالكامل في مرحلة واحدة. كما يأتي هذا الطراز أيضاً مصحوباً بأداة الصدع الأكثر طولاً ومرونةً لسهولة التنظيف حول مقاعد السيارة والأماكن الأخرى التي يصعب الوصول إليها.
يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. ذلك ما يجعل Philips Mini Vac بفضل بطاريتها القوية القابلة لإعادة الشحن جاهزةً للاستخدام متى أردت استخدامها.
تحتفظ تيارات الهواء الإعصارية الخاصة بأداة Philips Mini Vac بالقاذورات في الداخل لضمان طاقة الامتصاص المثلى والقوية بالإضافة إلى أداء النظافة المستمر. كما يضمن نظام التصفية من مرحلتين عدم تسرب القاذورات إلى الخارج بعد دخولها. يحظر المرشح الأول معظم القاذورات من المرور إلى الخارج، بينما يلتقط المرشح الثاني المزود بثنيات جزئيات الأتربة الدقيقة.
المواصفات العامّة
الأكسسوارات
التصميم
الوزن والمقاييس