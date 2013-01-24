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Mini Vac

FC6092
التصنيف الإجمالي / 5
  • طاقة أعلى، نتائج ممتازة طاقة أعلى، نتائج ممتازة طاقة أعلى، نتائج ممتازة
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    Mini Vac

    FC6092
    التصنيف الإجمالي / 5

    طاقة أعلى، نتائج ممتازة

    تمنحك Philips FC6092 (12V)‎ الجديدة المخصصة لتنظيف السيارات الحرية التامة في التنظيف دون الحاجة إلى التوصيل بالأسلاك، وتتضمن المجموعة الخاصة لتنظيف السيارات موصل سيارة للحصول على زمن تشغيل غير محدود، مما يعني أنك تستطيع تنظيف سيارتك بأكملها في مرحلة واحدة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Mini Vac

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    تمنحك Philips FC6092 (12V)‎ الجديدة المخصصة لتنظيف السيارات الحرية التامة في التنظيف دون الحاجة إلى التوصيل بالأسلاك، وتتضمن المجموعة الخاصة لتنظيف السيارات موصل سيارة للحصول على زمن تشغيل غير محدود، مما يعني أنك تستطيع تنظيف سيارتك بأكملها في مرحلة واحدة! إكتشف كلّ المميزات

    طاقة أعلى، نتائج ممتازة

    تمنحك Philips FC6092 (12V)‎ الجديدة المخصصة لتنظيف السيارات الحرية التامة في التنظيف دون الحاجة إلى التوصيل بالأسلاك، وتتضمن المجموعة الخاصة لتنظيف السيارات موصل سيارة للحصول على زمن تشغيل غير محدود، مما يعني أنك تستطيع تنظيف سيارتك بأكملها في مرحلة واحدة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Mini Vac

    طاقة أعلى، نتائج ممتازة

    تمنحك Philips FC6092 (12V)‎ الجديدة المخصصة لتنظيف السيارات الحرية التامة في التنظيف دون الحاجة إلى التوصيل بالأسلاك، وتتضمن المجموعة الخاصة لتنظيف السيارات موصل سيارة للحصول على زمن تشغيل غير محدود، مما يعني أنك تستطيع تنظيف سيارتك بأكملها في مرحلة واحدة! إكتشف كلّ المميزات

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      مع مجموعة تنظيف السيارة

      • 12.0V، السيارة
      أداة قابلة للشحن بطاقة 12.0 فولت مع تيارات هواء إعصارية

      أداة قابلة للشحن بطاقة 12.0 فولت مع تيارات هواء إعصارية

      تحتفظ تيارات الهواء الإعصارية الخاصة بأداة Philips Mini Vac بالقاذورات في الداخل لضمان طاقة الامتصاص المثلى بالإضافة إلى أداء النظافة المستمر.

      درجة هدوء فائقة

      درجة هدوء فائقة

      تتميز Philips Mini Vac المزودة بالمحرك المتطور بدرجة هدوء فائقة وذلك بفضل التصميم الانسيابي. يتيح لك مستوى الضوضاء الهادئ إمكانية ترتيب المنزل في أي وقت تريد.

      فوهة قابلة للفك يمكن غسلها في غسالة الصحون الآلية

      فوهة قابلة للفك يمكن غسلها في غسالة الصحون الآلية

      كما تسهل صيانة Philips Mini Vac. إذا احتاجت فتحة الأنف إلى التنظيف، فليس عليك إلا أن تضعها في غسالة الصحون الآلية. وبهذه الطريقة تحصل دائماً على جهاز التنظيف Mini Vac النظيف والخالي من أية بقع.

      أداة الفرشاة وأداة صدع قابلة للالتواء وتوصيل للسيارة

      أداة الفرشاة وأداة صدع قابلة للالتواء وتوصيل للسيارة

      تشتمل الأداة FC6092‏ (12 فولت) على طاقم تنظيف السيارة بالإضافة إلى توصيل السيارة لضمان زمن تشغيل غير محدود، بما يعني أن المستهلك يستطيع تنظيف السيارة بالكامل في مرحلة واحدة. كما يأتي هذا الطراز أيضاً مصحوباً بأداة الصدع الأكثر طولاً ومرونةً لسهولة التنظيف حول مقاعد السيارة والأماكن الأخرى التي يصعب الوصول إليها.

      قاعدة شحن رفيعة للحائط والطاولة ذات تصميم ذكي

      قاعدة شحن رفيعة للحائط والطاولة ذات تصميم ذكي

      يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. ذلك ما يجعل Philips Mini Vac بفضل بطاريتها القوية القابلة لإعادة الشحن جاهزةً للاستخدام متى أردت استخدامها.

      تيارات هواء إعصارية ونظام تصفية من مرحلتين

      تيارات هواء إعصارية ونظام تصفية من مرحلتين

      تحتفظ تيارات الهواء الإعصارية الخاصة بأداة Philips Mini Vac بالقاذورات في الداخل لضمان طاقة الامتصاص المثلى والقوية بالإضافة إلى أداء النظافة المستمر. كما يضمن نظام التصفية من مرحلتين عدم تسرب القاذورات إلى الخارج بعد دخولها. يحظر المرشح الأول معظم القاذورات من المرور إلى الخارج، بينما يلتقط المرشح الثاني المزود بثنيات جزئيات الأتربة الدقيقة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        الفولتية
        12.0  فولت
        وقت التشغيل
        11  دقيقة (دقائق)
        طاقة الامتصاص (حد أقصى)
        22  واط
        انسياب الهواء
        840  ل/ د
        المكنسة الكهربائية
        4.2  كيلو باسكال
        سعة الأوساخ الجافة
        0.5  ل
        المرشح
        مرحلتان
        علامة الشحن
        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        وقت الشحن
        16-18  ساعة (ساعات)
        مستوى الضجيج Lc IEC
        79  ديسيبل

      • الأكسسوارات

        قاعدة الشحن
        أداة الفرشاة
        أداة الصدع
        موصل السيارة
        أداة صدع قابلة للالتواء

      • التصميم

        الألوان
        أرجواني مظلل
        مسكة ناعمة الملمس

      • الوزن والمقاييس

        مقاييس الصندوق F
        195 x‏ 190 x‏ 426  ملم
        مقاييس الصندوق A (طول x عرض x ارتفاع)
        403 x‏ 393 x‏ 444  ملم
        الأدوات في العلبة A
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