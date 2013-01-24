مستعد لأي شيء

تقوم FC6055 (7.2V)‎ المصممة بشكل خاص بتنظيف أي مكان بسهولة، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى قطعة الأنف الممتدة الخاصة بها. وتتيح لك FC6055 تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء. إكتشف كلّ المميزات