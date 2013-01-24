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مستعد لأي شيء
تقوم FC6055 (7.2V) المصممة بشكل خاص بتنظيف أي مكان بسهولة، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى قطعة الأنف الممتدة الخاصة بها. وتتيح لك FC6055 تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستعد لأي شيء
تقوم FC6055 (7.2V) المصممة بشكل خاص بتنظيف أي مكان بسهولة، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى قطعة الأنف الممتدة الخاصة بها. وتتيح لك FC6055 تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء. إكتشف كلّ المميزات
مستعد لأي شيء
تقوم FC6055 (7.2V) المصممة بشكل خاص بتنظيف أي مكان بسهولة، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى قطعة الأنف الممتدة الخاصة بها. وتتيح لك FC6055 تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستعد لأي شيء
تقوم FC6055 (7.2V) المصممة بشكل خاص بتنظيف أي مكان بسهولة، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى قطعة الأنف الممتدة الخاصة بها. وتتيح لك FC6055 تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء. إكتشف كلّ المميزات
تشتمل الفئة Philips Mini Vac FC6055 على قطعة أنف طويلة تم تصميمها للتنظيف الدقيق. تُسهل قطعة الأنف الممتدة عملية تنظيف الزوايا وحول المنحنيات.
يتيح لك الطراز FC6055 إمكانية تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء.
يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.
تمنحك البطارية المُستخدمة في Philips Mini Vac حرية القيام بالتنظيف بدون أسلاك أينما تريد.
تأتي Philips Mini Vac مصحوبةً بعدد من الأكسسوارات لتسهيل معالجة أية مهمة. تساعدك أداة المسح المطاطية على امتصاص جميع السوائل المسكوبة بسهولة شديدة. تتميز الفرشاة الناعمة الملحقة بلطف التعامل مع الأسطح الناعمة، بالإضافة إلى أداة صدع تتيح لك تنظيف تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
المواصفات العامّة
الأكسسوارات
التصميم
الوزن والمقاييس