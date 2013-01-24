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Mini Vac

FC6055
التصنيف الإجمالي / 5
  • مستعد لأي شيء مستعد لأي شيء مستعد لأي شيء
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    Mini Vac

    FC6055
    التصنيف الإجمالي / 5

    مستعد لأي شيء

    تقوم FC6055 (7.2V)‎ المصممة بشكل خاص بتنظيف أي مكان بسهولة، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى قطعة الأنف الممتدة الخاصة بها. وتتيح لك FC6055 تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Mini Vac

    مستعد لأي شيء

    تقوم FC6055 (7.2V)‎ المصممة بشكل خاص بتنظيف أي مكان بسهولة، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى قطعة الأنف الممتدة الخاصة بها. وتتيح لك FC6055 تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء. إكتشف كلّ المميزات

    مستعد لأي شيء

    تقوم FC6055 (7.2V)‎ المصممة بشكل خاص بتنظيف أي مكان بسهولة، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى قطعة الأنف الممتدة الخاصة بها. وتتيح لك FC6055 تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Mini Vac

    مستعد لأي شيء

    تقوم FC6055 (7.2V)‎ المصممة بشكل خاص بتنظيف أي مكان بسهولة، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى قطعة الأنف الممتدة الخاصة بها. وتتيح لك FC6055 تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء. إكتشف كلّ المميزات

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      مستعد لأي شيء

      التنظيف الجاف والمبتل، قطعة الأنف الدقيقة

      • 7.2V
      قطعة الأنف الممتدة

      قطعة الأنف الممتدة

      تشتمل الفئة Philips Mini Vac FC6055 على قطعة أنف طويلة تم تصميمها للتنظيف الدقيق. تُسهل قطعة الأنف الممتدة عملية تنظيف الزوايا وحول المنحنيات.

      النّظام الجافّ و المبتلّ

      النّظام الجافّ و المبتلّ

      يتيح لك الطراز FC6055 إمكانية تنظيف كل من السوائل المسكوبة والقاذورات الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبتل، أي أنك على استعداد لتنظيف أي شيء.

      قاعدة شحن رفيعة للحائط والطاولة

      قاعدة شحن رفيعة للحائط والطاولة

      يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.

      بطاريات قوية قابلة للشحن

      بطاريات قوية قابلة للشحن

      تمنحك البطارية المُستخدمة في Philips Mini Vac حرية القيام بالتنظيف بدون أسلاك أينما تريد.

      أداة الفرشاة وأداة الصدع وأداة المسح المطاطية

      أداة الفرشاة وأداة الصدع وأداة المسح المطاطية

      تأتي Philips Mini Vac مصحوبةً بعدد من الأكسسوارات لتسهيل معالجة أية مهمة. تساعدك أداة المسح المطاطية على امتصاص جميع السوائل المسكوبة بسهولة شديدة. تتميز الفرشاة الناعمة الملحقة بلطف التعامل مع الأسطح الناعمة، بالإضافة إلى أداة صدع تتيح لك تنظيف تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        الفولتية
        7.2  فولت
        وقت التشغيل
        11  دقيقة (دقائق)
        طاقة الامتصاص (حد أقصى)
        13  واط
        انسياب الهواء
        210  ل/ د
        المكنسة الكهربائية
        2.6  كيلو باسكال
        سعة الأوساخ الرطبة
        0.105  ل
        سعة الأوساخ الجافة
        0.27  ل
        المرشح
        النّظام الجافّ و المبتلّ
        علامة الشحن
        وقت الشحن
        16-18  ساعة (ساعات)
        مستوى الضجيج Lc IEC
        81.6  ديسيبل

      • الأكسسوارات

        قاعدة الشحن
        أداة الفرشاة
        أداة الصدع
        أداة المسح المطاطية

      • التصميم

        الألوان
        أزرق سماوي
        مسكة ناعمة الملمس

      • الوزن والمقاييس

        مقاييس الصندوق F
        419 x‏ 125 x‏ 190  ملم
        مقاييس الصندوق A (طول x عرض x ارتفاع)
        402 x‏ 397 x‏ 453  ملم
        الأدوات في العلبة A
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