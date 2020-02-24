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  • إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    6000 series مكواة بالبخار

    DST6001/26

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series مكواة بالبخار

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    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    كيّ مع خزان مياه كبير

    • 2400 واط
    • بخار 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
    • خزان مياه حجم XL بسعة 550 مل
    • قاعدة مكواة من السيراميك
    قاعدة مكواة من السيراميك للانزلاق بسهولة على الأقمشة

    قاعدة مكواة من السيراميك للانزلاق بسهولة على الأقمشة

    تتميّز قاعدة المكواة من السيراميك بمقاومة الخدوش وبانزلاق سهل في الوقت نفسه.

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 500 مل إعادة تعبئة بوتيرة أقل

    يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 500 مل إعادة تعبئة بوتيرة أقل

    عملية كيّ مريحة مع إعادة تعبئة بوتيرة أقل. يسمح خزان المياه حجم XL وبسعة 550 مل بالكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.

    تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة أصعب التجاعيد

    تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة أصعب التجاعيد

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      تنظيف ذاتي

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1.3  kg
      أبعاد العلبة
      31,5‏x‏17‏x‏14  cm
      أبعاد المنتج
      29,7‏x‏14,6‏x‏12,2  cm

    • سهولة الاستخدام

      وقت التسخين
      0,40  minute(s)
      سعة خزان الماء
      550  ml
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      طول سلك الطاقة
      2.5  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      سيراميك
      البخ
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2400  W
      بخار كثيف
      200  g
      بخار مستمر
      40  g/min
      الفولتية
      220-240  V
      مستويات بخار متغيرة
      نعم

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