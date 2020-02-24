DST6001/26
إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول
تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز قاعدة المكواة من السيراميك بمقاومة الخدوش وبانزلاق سهل في الوقت نفسه.
توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.
عملية كيّ مريحة مع إعادة تعبئة بوتيرة أقل. يسمح خزان المياه حجم XL وبسعة 550 مل بالكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
إزالة التجاعيد بسرعة
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