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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    السلسلة 5000 أداة كي بخارية

    DST5040/86

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى أداة كي لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك أداة الكي العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 5000 أداة كي بخارية

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تدوم قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus لمدة أطول بـ 4 مرات*

    • قوة 2600 واط
    • بخار مستمر يصل إلى 45 غ/الدقيقة
    • تعزيز بخار بوزن 200 غ
    • SteamGlide Plus
    • وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان
    2600 واط لإحماء سريع

    2600 واط لإحماء سريع

    توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

    تتميّز قاعدة أداة الكي المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

    تتميّز قاعدة أداة الكي المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

    تنزلق قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة، كما أنها غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

    تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

    تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

    يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

    إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

    حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

    حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

    يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع أداة الكي هذه. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

    مقبض مريح وغير مالس لإمكانية إمساك سهلة

    مقبض مريح وغير مالس لإمكانية إمساك سهلة

    يضمن لك المقبض غير المالس إمكانية إمساك مريحة لتستطيعي حمل أداة الكي باستمرار من دون أن تنزلق.

    تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    سلك تم اختباره لضمان المتانة القصوى والسلامة

    سلك تم اختباره لضمان المتانة القصوى والسلامة

    تم اختبار كل أسلاك أدوات الكي البخارية بدقة لضمان أقصى حد من السلامة والمتانة.

    بخار عمودي للأقمشة المعلقة

    بخار عمودي للأقمشة المعلقة

    تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيد النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

    المواصفات التقنية

    • السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      320  nm
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      كعب أداة كي ثابت جدًا
      نعم
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2600  W
      بخار كثيف
      200  g
      بخار مستمر
      45  g/min
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      حاوية تنظيف الكلس مضمنة

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1,255  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      33,2x16,7x13,7  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      31,2x14,7x12,7  cm

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