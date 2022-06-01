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1000 Series

مكواة بخارية

DST1020/36
التصنيف الإجمالي / 5
  • سرعة وراحة سرعة وراحة سرعة وراحة
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    1000 Series مكواة بخارية

    DST1020/36
    التصنيف الإجمالي / 5

    سرعة وراحة

    تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل. إكتشف كلّ المميزات

    1000 Series مكواة بخارية

    سرعة وراحة

    تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل. إكتشف كلّ المميزات

    سرعة وراحة

    تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل. إكتشف كلّ المميزات

    1000 Series مكواة بخارية

    سرعة وراحة

    تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      سرعة وراحة

      إعادة تعبئة المياه بوتيرة أقل*

      • قاعدة مكواة غير لاصقة
      • إعدادات بخار متعددة
      • تعزيز بخار يصل إلى 90 غ
      • تقضي على 99,99% من البكتيريا**
      • تنظيف الكلس
      قوة تصل إلى 1800 واط

      قوة تصل إلى 1800 واط

      قوة تصل إلى 1800 واط وتوفر إخراج بخار ثابتًا ومرتفعًا

      بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ

      بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ

      بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ لإزالة التجاعيد بسرعة.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      يتطلب خزان المياه الكبير التعبئة بوتيرة أبطأ

      يتطلب خزان المياه الكبير التعبئة بوتيرة أبطأ

      يتيح لك خزان المياه سعة 250 مل كيّ المزيد من الملابس بوتيرة تعبئة أقل

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.

      مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

      مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

      يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.

      حل لتنظيف الكلس

      حل لتنظيف الكلس

      حل لتنظيف الكلس لإطالة فترة استخدام المكواة

      وضع توفير الطاقة لاستهلاك طاقة أقل

      وضع توفير الطاقة لاستهلاك طاقة أقل

      وضع توفير الطاقة لاستهلاك طاقة أقل لتوفير التكاليف والاستدامة.

      تقضي على 99,99% من البكتيريا في 10 ثوانٍ

      تقضي على 99,99% من البكتيريا في 10 ثوانٍ

      تقضي السلسلة 1000 على 99,99% من البكتيريا ** من ملابسك في أقل من 10 ثوانٍ

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        250 مل
        التحكم
        إعدادات بخار متغيرة
        وقت إحماء سريع
        أقل من 45 ثانية

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

      • إزالة التجاعيد

        تعزيز البخار
        ما يصل إلى 90 غ
        بخار مستمر
        20 غ/الدقيقة

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        رأس رفيع
        أخدود الأزرار

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240 فولت
        أبعاد المنتج
        26,0 × 11,1 × 13,6 سم
        الطاقة
        1800واط
        طول سلك الطاقة
        1,6 م
        وزن المنتج
        0,86 كجم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الطاقة

        وضع التشغيل (وضع ECO)
        نعم

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          • ** تم الاختبار في مختبر خرجي على قماش القطن لبكتيريا الإشريكية القولونية ووالعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء مع وقت بخار لمدة 10 ثوانٍ.
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