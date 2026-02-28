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DS3480/05
يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.
تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.
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