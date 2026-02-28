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        تم إيقافه

        DS3480/05

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        سماعات مصنوعة من النيوديميوم للحصول على صوت نقي ومتوازن

        يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.

        مدخل AUX للاتصال السهل بكل الأجهزة الإلكترونية تقريبًا

        قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

        قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

        تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.

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        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.