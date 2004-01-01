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DC200/12

DC200/12
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    DC200/12

    DC200/12

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    DC200/12

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    DC200/12

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      استيقاظ لطيف لتجربة إيقاظ مريحة

      استيقاظ لطيف لتجربة إيقاظ مريحة

      ابدأ يومك بالاستيقاظ بلطف على صوت منبه يتصاعد مستوى صوته تدريجياً. تتميز أصوات المنبه العادية الذي تم إعداد مستوى الصوت فيه مسبقاً بكونها إما منخفضة جداً بدرجة غير كافية لإيقاظك أو مرتفعة ومزعجة جداً لدرجة أنك ستستيقظ مرعوباً. اختر أن تستيقظ إما على صوت موسيقاك أو محطة الراديو المفضلة لديك أو صفارة المنبه. يرتفع مستوى صوت منبه الاستيقاظ اللطيف تدريجياً من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع المعقول لإيقاظك بلطف.

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