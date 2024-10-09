CX5120/11
تسخين قوي، توفير طاقة مثالي
استمتع بتدفئة فعالة وبتحكم سهل بدرجة الحرارة. يتمتع الجهاز بميزة تدفئة سريعة بثانيتين مع طاقة قابلة للتعديل تصل إلى 2000 واط، وتقنية توفير طاقة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة، واتصال بالتطبيق، وميزات أمان متقدمة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بتدفئة قوية وفورية في غضون ثانيتين بفضل قوة قابلة للتعديل تصل إلى 2000 واط. مثالية للغرف التي تصل مساحتها إلى 20 مترًا مربعًا.
توفر شاشة درجة الحرارة على الجهاز تحكمًا سريعًا وخاليًا من الجهد، ما يتيح لك مراقبة إعدادات التدفئة وضبطها بسهولة على مستوى الراحة المطلوب. توفر شاشة درجة الحرارة التي تمت ترقيتها دقة محسنة (2). ولراحة إضافية، ما عليك سوى إيقاف تشغيل ضوء الشاشة لجو أكثر هدوءًا.
أول نطاق تسخين كهربائي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة أثناء تدفئة الغرفة. تعمل تقنية Eco AI لدينا على ضبط درجة حرارة الغرفة، وتحليل عادات الاستخدام، ومراقبة درجة الحرارة المحيطة من أجل تحسين استهلاك الطاقة. ما عليك سوى تفعيل وضع Auto+ في تطبيق Air+ لاكتشاف مزيد من الميزات والاستمتاع براحة مخصصة مع توفير طاقة يصل إلى 50% (1).
قم بتوصيل جهاز التدفئة بتطبيق Air+ لمراقبة جودة الهواء الداخلي والخارجي، والتحكم في الجهاز عن بُعد، واستخدام الأوامر الصوتية عبر Google وAlexa. اختر وضع Auto+ في التطبيق للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع روتينك مع تقليل الضوضاء واستهلاك الطاقة.
تم تزويد السلسلة 3000 بـ 5 ميزات سلامة متقدمة: (1) الحماية من السقوط (2) والحماية من السخونة الزائدة على درجة 85 درجة (3) وقابس الأمان المعتمد من VDE (4) والمواد المقاومة للاشتعال (5) والإيقاف التلقائي الآمن بعد 24 ساعة من عدم النشاط. وتوفر درجة من الدفء يمكن الوثوق بها.
حدد درجة الحرارة التلقائية المستهدفة من 1 إلى 37 درجة مئوية وخصص مستوى الدفء الذي يناسبك من خلال وضعَي الطاقة، 1200 واط و2000 واط (2). في الأيام الأكثر دفئًا، استمتع بنسيم لطيف مع وضع التهوية، ما يضيف طبقة إضافية من الراحة إلى بيئتك. ولتحقيق أقصى كفاءة في استخدام الطاقة، قم بتشغيل وضع Auto+ الذي يستخدم تقنية Eco AI لتوفير الطاقة بهدف تدفئة غرفتك بكفاءة.
استمتع بالراحة والدفء مع مستويات الضوضاء الأدنى من مكتبة هادئة على 40،5 ديسيبل (أ) (3). إنه مثالي لليلة هادئة وللتركيز في مكتب أو جو هادئ في غرفة المعيشة.
يضمن التأرجح بزاوية 60 درجة توزيع الهواء الدافئ في كل أنحاء الغرفة. ما من مناطق باردة، بل تجربة مريحة ومميزة.
تجمع سلسلة 5000 ما بين الدفء القوي والتصميم العصري والأنيق الذي يكمل أي غرفة. مع الأبعاد التي تتضمن الطول 58 سم والعرض 21 سم، يتسع الجهاز في أي زاوية.
استمتع بالدفء أينما كنت مع المدفأة التي نقدّمها، فقد تم تصميمها لتكون سهلة الحمل، إذ إنها خفيفة الوزن ولا يتجاوز وزنها 2،4 كجم، وهي مزودة بمقبض مدمج في الخلف يمكّنك من نقلها من غرفة إلى أخرى بسهولة. انعم بالدفء أينما اخترت الاسترخاء أو العمل.
عند اختيار Philips، ستختار علامة تجارية موثوق بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء. يخضع جهاز التدفئة العمودي من السيراميك لدينا لأكثر من 122 اختبارًا إلزاميًا للتأكد من أنه يوفر لك راحة موثوق بها وطويلة الأمد، اليوم وغدًا.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
بلد المنشأ
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