خصص تجربتك مع 5 أوضاع باستخدامات متعددة

حدد درجة الحرارة التلقائية المستهدفة من 1-37 درجة مئوية وخصص مستوى الدفء الذي يناسبك من خلال 3 أوضاع للطاقة - 900 واط، و1200 واط، و2000 واط (3). في الأيام الأكثر دفئًا، استمتع بنسيم لطيف مع وضع التهوية، ما يضيف طبقة إضافية من الراحة إلى بيئتك. لتحقيق أقصى كفاءة في استخدام الطاقة، فعّل وضع Auto+‎ الذي يستخدم تقنية EcoAI لتوفير الطاقة لتسخين غرفتك بكفاءة.