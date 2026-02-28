محمّل CD بمحرك للوصول المريح

يضيف الباب الأمامي المنزلق الذي يعمل بمحرك المزيد من الزخرفة إلى التصميم الأملس الرائع بالفعل لهذا النظام. ينزلق الباب العملي والأنيق في الوقت نفسه والذي يغطي القرص إلى أعلى وأسفل في حركة رأسية ناعمة بلمسة زر، وذلك عندما ترغب في تغيير مجموعة الموسيقى التي تستمع إليها. ما عليك سوى الاسترخاء والتمتع بالأداء الديناميكي للصوت أثناء مشاهدة تشغيل القرص من خلال النافذة الشفافة.