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BTM2360/12

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التحكم بالصوت الرقمي للحصول على إعدادات مثالية لنمط الموسيقى

التحكم بالصوت الرقمي للحصول على إعدادات مثالية لنمط الموسيقى

توفر لك ميزة التحكم بالصوت الرقمي مجموعة مختارة من عناصر التحكم مسبقة الإعداد بموسيقى الجاز والروك والبوب والكلاسيكية، والتي يمكنك استخدامها لتحسين نطاقات تردد أنماط موسيقية مختلفة. ويستخدم كل وضع تقنية المعادلات الرسومية لضبط توازن الصوت تلقائيًا وتحسين أكثر ترددات الصوت أهمية في نمط الموسيقى الذي اخترته. وفي الأساس، تجعل ميزة التحكم بالصوت الرقمي من السهل عليك تحقيق أقصى متعة من موسيقاك عن طريق ضبط توازن الصوت بدقة ليتناسب مع نوع الموسيقى قيد التشغيل.

موالفة رقمية باستخدام المحطات مسبقة الإعداد لراحة إضافية

موالفة رقمية باستخدام المحطات مسبقة الإعداد لراحة إضافية

ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.

محمّل CD بمحرك للوصول المريح

يضيف الباب الأمامي المنزلق الذي يعمل بمحرك المزيد من الزخرفة إلى التصميم الأملس الرائع بالفعل لهذا النظام. ينزلق الباب العملي والأنيق في الوقت نفسه والذي يغطي القرص إلى أعلى وأسفل في حركة رأسية ناعمة بلمسة زر، وذلك عندما ترغب في تغيير مجموعة الموسيقى التي تستمع إليها. ما عليك سوى الاسترخاء والتمتع بالأداء الديناميكي للصوت أثناء مشاهدة تشغيل القرص من خلال النافذة الشفافة.

المواصفات التقنية

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