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Philips wireless portable speaker BT3500B Bluetooth® Built-in microphone for calls Rechargeable battery 10W

BT3500B/00
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    Philips wireless portable speaker BT3500B Bluetooth® Built-in microphone for calls Rechargeable battery 10W

    BT3500B/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips wireless portable speaker BT3500B Bluetooth® Built-in microphone for calls Rechargeable battery 10W

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips wireless portable speaker BT3500B Bluetooth® Built-in microphone for calls Rechargeable battery 10W

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