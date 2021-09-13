BT1233/14
أداء متين ومتّسق
تم تصميم أداة التشذيب هذه لإمكانية شحنها بواسطة أي كبل micro-USB. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتشذيب من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.
تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.
اشحن أداة التشذيب لـ 8 ساعات بواسطة كبل USB للحصول على 30 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي.
تأتي أداة تشذيب اللحية هذه مزوّدة بكبل USB لعملية شحن أكثر مرونة عبر الكمبيوتر أو أي محوّل USB. المحوّل غير مضمّن (المحوّل الموصى به HQ80/HQ87 من Philips).
يضيء الضوء الأخضر على المحوّل للإشارة إلى أن جهازك قيد الشحن.
يتوفر قفل السفر على زر التشغيل/إيقاف التشغيل وهو يمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ.
افصل الرأس واستخدم الفرشاة المضمّنة لمسح الشعر المتساقط، والاستمتاع بعملية تنظيف جاف سهلة جدًا. لا حاجة إلى تزييت الجهاز.
آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
استخدم المشط بدقة 1-7 مم لتشذيب لحيتك الطويلة، أو المشط بدقة 1 مم للحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام أو استخدم أداة تشذيب الشعر من دون مشط للحصول على مظهر بدون لحية على الإطلاق.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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