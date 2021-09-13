أداء متين ومتّسق

تم تصميم أداة التشذيب هذه لإمكانية شحنها بواسطة أي كبل micro-USB. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتشذيب من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول.