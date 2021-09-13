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  • أداء متين ومتّسق أداء متين ومتّسق أداء متين ومتّسق

    Beardtrimmer series 1000 آلة تقصير اللحية

    BT1233/14

    أداء متين ومتّسق

    تم تصميم أداة التشذيب هذه لإمكانية شحنها بواسطة أي كبل micro-USB. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتشذيب من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 1000 آلة تقصير اللحية

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    أداء متين ومتّسق

    شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • DuraPower، استخدام لاسلكي لمدة 30 دقيقة
    • شحن USB
    • مشط للحية قابل للضبط
    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

    شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

    شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

    تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

    ما يصل إلى 30 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    ما يصل إلى 30 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    اشحن أداة التشذيب لـ 8 ساعات بواسطة كبل USB للحصول على 30 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي.

    شحن USB لاستخدام مريح

    شحن USB لاستخدام مريح

    تأتي أداة تشذيب اللحية هذه مزوّدة بكبل USB لعملية شحن أكثر مرونة عبر الكمبيوتر أو أي محوّل USB. المحوّل غير مضمّن (المحوّل الموصى به HQ80/HQ87 من Philips).

    معرفة متى يحين وقت الشحن

    معرفة متى يحين وقت الشحن

    يضيء الضوء الأخضر على المحوّل للإشارة إلى أن جهازك قيد الشحن.

    يمنع قفل السفر من تشغيل أداة التشذيب عن طريق الخطأ

    يمنع قفل السفر من تشغيل أداة التشذيب عن طريق الخطأ

    يتوفر قفل السفر على زر التشغيل/إيقاف التشغيل وهو يمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ.

    رأس قابل للفك لتنظيف سهل

    رأس قابل للفك لتنظيف سهل

    افصل الرأس واستخدم الفرشاة المضمّنة لمسح الشعر المتساقط، والاستمتاع بعملية تنظيف جاف سهلة جدًا. لا حاجة إلى تزييت الجهاز.

    مقابض يسهل الامساك بها

    مقابض يسهل الامساك بها

    آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    اختر لحية بإعدادات الطول من 1 إلى 7 مم أو مظهرًا بدون لحية على الإطلاق

    استخدم المشط بدقة 1-7 مم لتشذيب لحيتك الطويلة، أو المشط بدقة 1 مم للحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام أو استخدم أداة تشذيب الشعر من دون مشط للحصول على مظهر بدون لحية على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      المشط
      • 1 مشط للحية الخفيفة (1 مم)
      • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
      الصيانة
      فرشاة التنظيف

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • شحن USB
      • شحن كامل لمدة 8 ساعات
      نوع البطارية
      نيكل-هيدريد المعدن
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      30 دقيقة
      محول
      غير مضمنة

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح سهل الاستخدام

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      لا حاجة إلى زيوت
      نعم

    • نظام قص

      عرض رأس التشذيب
      32  ملليمترًا
      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      الدقة (حجم التدرجات)
      1 مم
      أسنان مانعة للخدش
      لمزيد من الراحة

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      مؤشر الشحن
      التنظيف
      تنظيف جاف مع فرشاة
      العملية
      استخدام لاسلكي
      قِفل للسفر
      نعم

    Badge-D2C

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