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  • منطقة بيكيني بدون شعر أو بشعر أكثر أو أقل منطقة بيكيني بدون شعر أو بشعر أكثر أو أقل منطقة بيكيني بدون شعر أو بشعر أكثر أو أقل

    Essential أداة تشذيب لمنطقة البكيني

    BRT383/15

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    منطقة بيكيني بدون شعر أو بشعر أكثر أو أقل

    يمكنك تشذيب الشعر أو حلاقته أو تصفيفه في المناطق الحساسة بعناية لطيفة. تم تصميم أداة التشذيب لمنطقة البيكيني الخاصة بنا ليكون استخدامها آمنًا وفعالاً ولتتجنبي تهيّج البشرة ونمو الشعر تحت الجلد.

    إكتشف كلّ المميزات

    Essential أداة تشذيب لمنطقة البكيني

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    منطقة بيكيني بدون شعر أو بشعر أكثر أو أقل

    تصفيف لطيف وسهل لمنطقة البيكيني

    • تشذيب وحلاقة وتسريح
    رأس تشذيب صغير للحصول على نتائج دقيقة

    رأس تشذيب صغير للحصول على نتائج دقيقة

    حددي شكل منطقة البيكيني كما يحلو لك. ما عليك سوى استخدام رأس التشذيب الصغير للحصول على المظهر الذي تريدينه وتشذيب الشعر الذي يصل طوله إلى 0,5 مم.

    تقوم الرؤوس المستديرة بقص الشعر بطريقة فعالة مع حماية البشرة

    تقوم الرؤوس المستديرة بقص الشعر بطريقة فعالة مع حماية البشرة

    إن رؤوس التشذيب المستديرة تصنع العجائب لتشذيب خط البيكيني بأمان وفعالية، بدون خدوش أو جروح.

    يتيح المشطان اللذان يعملان بالضغط تشذيب الشعيرات المتفاوتة الطول

    يتيح المشطان اللذان يعملان بالضغط تشذيب الشعيرات المتفاوتة الطول

    جرّبي أطوالاً وأساليب مختلفة، واختاري ما بين 0,5 أو 3 أو 5 مم للحصول على منطقة بيكيني تم تشذيبها بشكل متساوٍ ومرتّب.

    تم تزويد رأس صغير للحلاقة للحصول على مظهر نظيف بعد التشذيب

    تم تزويد رأس صغير للحلاقة للحصول على مظهر نظيف بعد التشذيب

    بعد التشذيب، اضغطي على رأس الحلاقة الدقيقة للحصول على مظهر أنعم.

    مقبض مريح لتسريح آمن ومريح

    مقبض مريح لتسريح آمن ومريح

    يتيح لك المقبض المريح إمكانية الإمساك بالجهاز بشكل آمن ومريح ليمنحك تحكمًا كاملاً في روتين التسريح الخاص بك.

    تصميم قابل للحمل يعمل بالبطارية

    تصميم قابل للحمل يعمل بالبطارية

    من السهل توضيب أداة التشذيب لمنطقة البيكيني هذه التي تبقى دائمًا جاهزةً للاستخدام. وبما أنها تعمل بالبطارية، يمكنك تشذيب أي منطقة بسهولة من دون أي أسلاك تعيقك.

    رأس تشذيب قابل للغسل لنظافةٍ قصوى

    رأس تشذيب قابل للغسل لنظافةٍ قصوى

    رأس قابل للغسل لنظافة إضافية وتنظيف أسهل.

    حقيبة صغيرة

    حقيبة صغيرة

    حقيبة مضمّنة لتخزين كل شيء في مكان واحد.

    فرشاة تنظيف مضمّنة للحفاظ على أداة التشذيب نظيفة

    فرشاة تنظيف مضمّنة للحفاظ على أداة التشذيب نظيفة

    نظّفي أداة التشذيب بسرعة وحافظي على نظافتها بواسطة فرشاة التنظيف المضمّنة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مشط تشذيب يعمل بالضغط
      • 3 مم
      • 5 مم

    • الميزات

      رأس صغير للحلاقة
      نعم
      حقيبة صغيرة للتخزين
      نعم
      رؤوس تشذيب مستديرة
      نعم

    • الخدمة

      الضمان
      سنتان

    • سهولة الاستخدام

      فرشاة التنظيف
      نعم
      محمول
      نعم
      مقبض مريح
      نعم
      رأس تشذيب قابل للغسل
      نعم

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