عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

نقدّم لك أسرع آلة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك ووجهك. إكتشف كلّ المميزات