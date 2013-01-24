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Satinelle Prestige

آلة إزالة الشعر، رطب وجاف، أداة تشذيب + جهاز تنظيف

BRP566/00
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التصنيف الإجمالي / 5
  • عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
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    Satinelle Prestige آلة إزالة الشعر، رطب وجاف، أداة تشذيب + جهاز تنظيف

    BRP566/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع آلة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك ووجهك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Satinelle Prestige آلة إزالة الشعر، رطب وجاف، أداة تشذيب + جهاز تنظيف

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع آلة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك ووجهك. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

      3 عمليات روتينية للعناية بالوجه وبكل الجسم

      • للساقَين والجسم والوجه
      • أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
      • 3 عمليات روتينية للعناية بالجسم والوجه
      • +5 ملحقات+جهاز لتنظيف الوجه
      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

      تصميم حائز جوائز*

      تصميم حائز جوائز*

      تصميم حائز جوائز* لإزالة الشعر بسهولة تامة

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      تنظيف أفضل بست مرات**. جاهز في دقيقة واحدة.

      تنظيف أفضل بست مرات**. جاهز في دقيقة واحدة.

      يشمل إصدار هذه الحزمة الخاص جهازًا صغيرًا لتنظيف الوجه مع تقنية التدوير. يتميّز بتصميم صغير وسهل الاستخدام، فيشكّل الخيار المثالي للعناية اليومية ببشرتك، أينما كنت. يحتوي على 17000 شعيرة ناعمة كالحرير لإزالة الأوساخ بلطف ومنحك بشرة نظيفة ونضرة. ويتميّز الجهاز بفعاليته في إزالة الأوساخ ونعومته على بشرتك، لتتمكّني من استخدامه مرتَين في اليوم. يتوافق مع كل فراشي VisaPure من Philips المصممة لتتلاءم مع نوع بشرتك واحتياجاتها.

      مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

      مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

      يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطًا لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      لنعومة أكثر في مختلف مناطق الجسم، يتضمّن الجهاز رأسًا للوجه لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بسهولة، بالإضافة إلى رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر في منطقتَي الإبط والبيكيني.

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.

      ملاقط ذكية وأنيقة مزودة بمصباح ومرآة

      ملاقط ذكية وأنيقة مزودة بمصباح ومرآة

      ملاقط في علبة أنيقة، مع مرآة وضوء مضمّنَين، مثالية للحاجبَين.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        جهاز VisaPure صغير لتنظيف الوجه
        نعم
        فرشاة التنظيف
        نعم
        رأس لمنطقة الوجه
        نعم
        رأس تشذيب منطقة البكيني
        نعم
        مشط لتشذيب شعر منطقة البيكيني
        نعم
        غطاء المناطق الحساسة
        نعم
        ملاقط ذكية وفخمة
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم
        لاسلكي
        نعم
        مقبض
        Ergo
        ضوء Opti-light
        نعم

      • Performance

        نظام إزالة الشعر
        نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع
        أقراص إزالة الشعر
        أقراص السيراميك
        رأس آلة إزالة الشعر
        عريضة جدًا

      • الميزات

        إعدادات السرعة
        إعدادان

      • المواصفات التقنية

        عدد نقاط الالتقاط
        32
        عدد الأقراص
        17
        فولتية
        15 فولت/5,4 واط
        السرعة 1 لحركة التقاط الشعر
        64000 في الدقيقة
        السرعة 2 لحركة التقاط الشعر
        70400 في الدقيقة

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت الاستخدام
        لغاية 40 دقيقة
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • شحن لساعة ونصف الساعة
        شحن سريع
        نعم

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          • جائزة تصميم المنتج IF للعام 2016
          • * مقارنة بعملية إزالة مستحضرات التجميل اليدوية. يمكن الاطلاع على البيانات المذكورة على الملف