BRI953/60
استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر*
تُعدّ Lumea Prestige من Philips آلة IPL الأكثر فعالية فعالة لدينا بتقنية SenseIQ. تم تصميم الملحقات الذكية من Lumea لجلسات علاج ملائمة في المنزل وهي تتناسب تمامًا مع كل منحنيات الجسم وتعمل على تعديل البرامج المخصصة لكل منطقة من الجسم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يشير مصطلح IPL إلى الضوء النبضي المكثف. يقوم Philips Lumea بتطبيق نبضات الضوء الخفيفة على جذور الشعر، لوضع بصيلات الشعر في "مرحلة الراحة". بالتالي، تنخفض كمية الشعر في جسمك بشكل تدريجي. ويساعد تكرار جلسات العلاج في الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وناعمة كالحرير. إن جلسات العلاج لمنع نمو الشعر من جديد آمنة ولطيفة على البشرة، حتى في المناطق الحساسة. تم اختبار Philips Lumea سريريًا وتم تطويره بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لعلاج سهل وفعال، من راحة منزلك.
تُظهر الدراسات الموضوعية انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% بعد ثلاثة جلسات علاج**. قومي بأول أربع جلسات علاج مرة كل أسبوعَين، وجلسات العلاج الثماني التالية مرة كل أربعة أسابيع. وبعد مرور 12 جلسة علاج، يمكنك الاستمتاع ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة ستة أشهر*.
يعمل جهاز Lumea Prestige من Philips بفعالية على أنواع مختلفة من الشعر والبشرة. فهو يعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود الطبيعي وعلى ألوان البشرة التي تتدرج من البشرة البيضاء الفاتحة جدًا إلى البشرة البنية الداكنة. تحتاج تقنية IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي (كما هي الحال مع العلاجات الأخرى المستندة إلى تقنية IPL) لا يمكن استخدام Lumea لمعالجة الشعر الأبيض أو الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأصهب، كما أنه غير ملائم للبشرة الداكنة جدًا.
الاستشعار. يكتشف مستشعر SmartSkin من Lumea لون بشرتك ويشير إلى إعداد الضوء الأكثر راحة لك. التكيّف. تتكيّف الملحقات الذكية مع برامج مخصصة لكل منطقة من الجسم. العناية. تم تطوير الجهاز بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية وقد كنت أنت مصدر إلهامنا، لإزالة الشعر بلطف ولفترة تدوم طويلاً، حتى في المناطق الحساسة***.
يُعدّ جهاز Lumea من Philips حلاً شاملاً وجاهزًا للعمل مباشرة بعد شرائه. لن تحتاجي إلى قطع غيار أو إعادة التعبئة أو جل، حتى أنك لن تحتاجي إلى مصباح بديل.
يختلف جسم الإنسان من شخصٍ إلى آخر، لذا يجب معالجة البشرة ومنحنيات الجسم وتقاسيمه بشكل مختلف أيضًا. تم تصميم ملحقات Lumea المخصصة لكل مناطق الجسم لتتناسب تمامًا مع كل المنحنيات وستعمل على تعديل البرامج المصممة بحسب كل منطقة من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم نافذة العلاج لملامسة البشرة بصورة فائقة، ولضمان عدم تبدد الضوء، ما يسمح بتقديم جلسات علاج فعالة ولطيفة حتى على المناطق الدقيقة أو الحساسة.
يتميّز الملحق الدقيق والذكي بحجم متوسط مع نافذة مقاس 3 سم2 لتغطية دقيقة لمنطقة البيكيني الإبطَين. يتتبع التصميم المقوّس بدقة منحنيات جسمك لملامسة البشرة بصورة فائقة. وعند تركيب الملحق على الجهاز، يتم تعديل برنامج مخصص لهذه المناطق من الجسم بالتحديد.
يتميّز ملحق الجسم الذكي بأكبر نافذة معالجة نقدّمها على الإطلاق (4,1 سم2)، فهو مثالي لعلاج سريع لمناطق الجسم الأكبر، مثل الساقَين، والذراعَين والمعدة. يتميّز الملحق بتصميم مقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات جسمك ولملامسة البشرة بصورة فائقة. وعند تركيب هذا الملحق على الجهاز، يتم تعديل برنامج مخصص لمنطقة جسمك بشكل خاص. أظهرت نسبة 83% من النساء رضاهنّ عن انخفاض نمو الشعر في الساقَين***.
تم تصميم ملحق الوجه بعناية ليقدّم لك نافذة علاج صغيرة ومسطّحة بحجم 2 سم2، لتتمكّني من معالجة شعرا لوجه بفعالية ولطف. يُعدّ هذا الملحق مثاليًا للشفة العلوية أو الذقن أو خط الفكّ، ويأتي مزودًا أيضًا بفلتر إضافي مضمّن. وعند إضافة هذا الملحق الذكي إلى الجهاز، يتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا ليكون مناسبًا لوجهك بشكل خاص. أظهرت نسبة 84% من النساء رضاهنّ عن انخفاض نمو الشعر على الوجه***.
يحتوي جهاز Lumea Prestige من Philips بتقنية SenseIQ على خمسة إعدادات ضوء يسهل الاختيار من بينها. يكتشف مستشعر SmartSkin لون بشرتك ومن ثم يشير إلى إعداد الضوء الأكثر راحة لك لأي منطقة تقومين بعلاجها.
يُعدّ Lumea Prestige الجهاز اللاسلكي الوحيد الذي يعمل بتقنية IPL، لمعالجة مناطق الجسم التي يصعب الوصول إليها من دون أي سلك يعيق طريقك أو زاوية الالتقاط. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك إمكانية التشغيل اللاسلكي على علاج الشعر في جسمك بسهولة أينما كنت في المنزل.
يجعل تطبيق Lumea IPL المجاني الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة ستة أشهر أسهل بعد*، وكل ذلك من راحة منزلك. يمكن للتطبيق السهل الاستخدام مساعدتك في كل خطوة، من خلال تلميحات ونصائح حول تقنيتك، في حين تعمل برامج العلاج المخصصة والجدولة القابلة للتعديل على إدارة الفترات المثالية للعلاج. بالتالي، ستكونين جاهزة دائمًا بأسرع طريقة ممكنة.
المواصفات الفنية. الملحقات
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إعدادات قابلة للضبط والأمان
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المواصفات الفنية
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