مصطلحات البحث

AR
EN
  • مصممة لك مع SenseIQ مصممة لك مع SenseIQ مصممة لك مع SenseIQ

    Lumea IPL 8000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    BRI947/60

    مصممة لك مع SenseIQ

    استمتعي بجلسة علاج سريعة ومخصصة مع سلسلة Lumea IPL 8000. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية وتطبيق Lumea IPL للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea IPL 8000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل IPL

    مصممة لك مع SenseIQ

    استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 12 شهرًا*

    • مستشعر SmartSkin
    • 4 ملحقات ذكية: للجسم والوجه والبيكيني وتحت الإبطين
    • تطبيق Lumea IPL
    • استخدام سلكي
    نتائج سريعة مع علاجات كل أسبوعين فقط

    نتائج سريعة مع علاجات كل أسبوعين فقط

    ابدئي بالمرحلة الأولية التي تتكون من 4 علاجات كل أسبوعين فقط، أي نصف عدد العلاجات مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى. ثم قومي بإجراء تعديلات شهرية للحفاظ على النتائج.

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    يتميز جهاز Lumea 8000 Series بخمسة إعدادات إضاءة قابلة للتعديل بسهولة. يقرأ مستشعر SmartSkin لون بشرتك ويساعدك في العثور على الإعداد الأكثر راحة لك. ملحقات ذكية تتكيف مع العلاج لكل منطقة من الجسم.

    كبل طويل جدًا لمرونة إضافية أثناء جلسات العلاج

    كبل طويل جدًا لمرونة إضافية أثناء جلسات العلاج

    استخدام مريح بفضل الكبل الطويل جدًا لإمكانية وصول سهلة ومناورة محسّنة.

    حل كامل للوجه والجسم مع 4 ملحقات ذكية

    حل كامل للوجه والجسم مع 4 ملحقات ذكية

    تتناسب الملحقات المصممة خصيصًا بشكل مثالي مع منحنيات جسمك وتشغل البرامج الأكثر فعالية لكل منطقة من الجسم عند توصيلها. الوجه: تصميم مسطح ونافذة صغيرة مع مرشح للأشعة فوق البنفسجية. الجسم: تصميم منحني إلى الداخل مع نافذة كبيرة. منطقة البيكيني والإبط: تصميم منحني للخارج للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من الفاتح إلى البني الداكن (I-V).

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق لعلاج الجسم
      • حجم النافذة: 4,1 سم2
      • الشكل: متقوّس إلى الخارج
      • علاج مخصص للجسم
      ملحق لعلاج الوجه
      • حجم النافذة: 2 سم2، فلتر إضافي
      • الشكل: مسطّح
      • علاج مخصص للوجه
      ملحق لعلاج خط البيكيني
      • حجم النافذة: 3 سم2، فلتر إضافي
      • الشكل: متقوّس إلى الداخل
      • علاج مخصص لمنطقة البيكيني
      ملحق لعلاج منطقة الإبطَين
      • حجم النافذة: 3 سم2
      • الشكل: متقوّس إلى الداخل
      • مخصص لمنطقة الإبطَين

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      تجنب الوميض غير المقصود
      مستشعر SmartSkin
      The right setting on demand

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام السريع
      وضع الضغط والوميض
      لعلاج المناطق الصغيرة
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      تصميم يدوم طويلاً، 450000 ومضة، ما يعادل 39 سنة من عمر المصباح**

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتَين وسنة إضافية عند تسجيل المنتج في غضون 90 يومًا

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة تجميل صغيرة
      محول
      19,5 فولت / 4000 مللي أمبير

    • وقت الاستخدام

      تحت الإبطين
      2,5 دقائق
      خط البيكيني
      دقيقتان
      مناطق الوجه
      1,5 دقائق
      أسفل الساقَين
      8,5 دقائق

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز Series 8000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
    • ملحق ذكي للجسم
    • ملحق ذكي للوجه
    • ملحق ذكي لمنطقة البيكيني
    • ملحق ذكي لمنطقة الإبطَين
    • تطبيق Lumea IPL
    • حقيبة صغيرة
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • متوسط انخفاض نمو الشعر بعد 12 جلسة علاج: 86% على الجزء السفلي من الساقَين، 70% على منطقة البيكيني، 67% على منطقة الإبطَين
    • * عند اتباع جدول جلسات العلاج. محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا يتجاوز عمر المصباح ضمان Philips العالمي لمدة سنتَين.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.