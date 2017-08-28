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  • عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    Satinelle Prestige آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE652/00

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك وقدميك.

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    Satinelle Prestige آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

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    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    5 عمليات روتينية للعناية بكل الجسم

    • للساقَين والجسم والوجه والقدمَين
    • أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
    • 5 عمليات روتينية للعناية بالجسم
    • + 9 ملحقات
    رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

    رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

    يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).

    رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

    رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

    يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

    مع رأس مخصص للتدليك

    مع رأس مخصص للتدليك

    يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

    مع أداة لتمديد البشرة

    مع أداة لتمديد البشرة

    بعمد رأس تمديد البشرة إلى شدّ البشرة أثناء إزالة الشعر.

    تصميم حائز جوائز*

    تصميم حائز جوائز* لإزالة الشعر بسهولة تامة

    للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

    يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.

    مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

    مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

    أداة برد كهربائية للعناية بالقدمَين مع قرص دوّار

    صممنا القرص الدوّار الفريد للعناية بالقدمَين خصيصًا ليمنحك قدمَين ناعمتَين كالحرير من الكعب إلى أخمص القدمين. يمكنك استخدام الحافة فائقة الدقة لإزالة مسامير القدم بشكل دقيق. ويمكن استخدام القرص الدوّار الفريد لمعالجة المناطق الكبيرة وتنعيم البشرة.

    فرشاة تقشير الجسم لإزالة خلايا البشرة الميتة

    تقوم فرشاة تقشير بشرة الجسم التي نقدّمها بإزالة خلايا البشرة الميتة وتساعد في منع نمو الشعر تحت الجلد. تتميّز الشعيرات الصغيرة بأنها غير مسببة للحساسية ويبلغ عددها 48200، لإزالة خلايا البشرة الميتة بطريقة لطيفة وفعالة في آن، كما تحفّز عملية تجديد سطح البشرة. ويعمل هذا الجهاز على تقشير بشرتك بفعالية أكثر من العلاج اليدوي وحده.

    نظام تدليك الجسم لشعور بالراحة وللحصول على بشرة نضرة

    يوفر لك نظام تدليك الجسم الذي نقدّمه علاجًا للاسترخاء والاستمتاع ببشرة نضرة.

    مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

    يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطًا لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية

    رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

    لنعومة أكثر في مختلف مناطق الجسم، يتضمّن الجهاز رأسًا للوجه لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بسهولة، بالإضافة إلى رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر في منطقتَي الإبط والبيكيني.

    الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

    يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة تقشير الجسم
      نعم
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة أساسية
      فرشاة التنظيف
      نعم
      رأس تشذيب منطقة البكيني
      نعم
      نظام تدليك الجسم
      نعم
      مشط لتشذيب شعر منطقة البيكيني
      نعم
      رأس لمنطقة الوجه
      نعم
      غطاء المناطق الحساسة
      نعم
      رأس التدليك
      نعم
      غطاء لأداة مدّ البشرة
      نعم
      أداة برد كهربائية للعناية بالقدمَين
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • شحن لساعة ونصف الساعة
      شحن سريع
      نعم
      وقت الاستخدام
      لغاية 40 دقيقة

    • المواصفات الفنية

      عدد نقاط الالتقاط
      32
      عدد الأقراص
      17
      الفولتية
      15 فولت / 5,4 واط
      السرعة 1 لحركات التقاط الشعر
      64000 في الدقيقة
      السرعة 2 لحركات التقاط الشعر
      70400 في الدقيقة

    • الميزات

      إعدادات السرعة
      إعدادان

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      نعم
      استخدام لاسلكي
      نعم
      المقبض
      مريح
      ضوء Opti-light
      نعم

    • الأداء

      أقراص إزالة الشعر
      أقراص السيراميك
      رأس آلة إزالة الشعر
      • 30 ملم
      • عريضة جدًا
      نظام إزالة الشعر
      نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع

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