العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فرشاة التنظيف
BRE228/00
نعومة وسلاسة
اكتشفي طريقة إزالة الشعر دائمة ولطيفة على بشرتك وتمتعي بنعومة تدوم حتى 28 يومًا. نحن ندرك أنك قد تتخوفين من عملية إزالة الشعر، لكنها تصبح أقل إيلامًا مع الاستخدام المنتظم!*إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتعي ببشرة ناعمة تدوم طويلاً. يمكن لآلة إزالة الشعر أن تحرّرك من روتين إزالة الشعر لغاية 4 أسابيع.
استمتعي بسهولة وسلاسة إزالة الشعر في المنزل مع آلة إزالة الشعر الرائعة هذه، فهي تلتقط الشعر القصير مثل الشمع من دون تكبّد عناء زيارة صالون التجميل أو تخليف أي فوضى في المنزل. ونحن نعني ذلك بكل جدية.
تم تصميم آلة إزالة الشعر هذه بحيث يكون لها أدنى أثر على البيئة، إذ يتم شراؤها مرة واحدة مع علبة من الورق ومن دون بطاريات ومع مقبض مصنوع 50% من المواد المعاد تدويرها.
تبدأ النعومة هنا. قومي بتوصيل الجهاز وإزالة الشعر وانطلقي. يمكنك إنجاز هذه المهمة في أقل من 10 دقائق على كلا الساقين.
تم تزويد أداة إزالة الشعر الصغيرة بمقبض مقاوم للانزلاق، ما يجعلها سهلة الاستخدام وجذابة على المستوى البصري، ومناسبة إما للتخزين أو لأخذها أثناء السفر.
الملحقات
تصميم
الميزات
الخدمة
سهولة الاستخدام
الأداء
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