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  • نعومة وسلاسة نعومة وسلاسة نعومة وسلاسة

    Epilator Series 2000 آلة سلكية لإزالة الشعر

    BRE228/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    نعومة وسلاسة

    اكتشفي طريقة إزالة الشعر دائمة ولطيفة على بشرتك وتمتعي بنعومة تدوم حتى 28 يومًا. نحن ندرك أنك قد تتخوفين من عملية إزالة الشعر، لكنها تصبح أقل إيلامًا مع الاستخدام المنتظم!*

    إكتشف كلّ المميزات

    Epilator Series 2000 آلة سلكية لإزالة الشعر

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    نعومة وسلاسة

    خفيف عليك ولطيف على بشرتك

    • للساقين
    لغاية 4 أسابيع من النعومة

    لغاية 4 أسابيع من النعومة

    استمتعي ببشرة ناعمة تدوم طويلاً. يمكن لآلة إزالة الشعر أن تحرّرك من روتين إزالة الشعر لغاية 4 أسابيع.

    إزالة الشعر بالملقط بسهولة

    إزالة الشعر بالملقط بسهولة

    استمتعي بسهولة وسلاسة إزالة الشعر في المنزل مع آلة إزالة الشعر الرائعة هذه، فهي تلتقط الشعر القصير مثل الشمع من دون تكبّد عناء زيارة صالون التجميل أو تخليف أي فوضى في المنزل. ونحن نعني ذلك بكل جدية.

    نعومة تدوم طويلاً

    نعومة تدوم طويلاً

    تم تصميم آلة إزالة الشعر هذه بحيث يكون لها أدنى أثر على البيئة، إذ يتم شراؤها مرة واحدة مع علبة من الورق ومن دون بطاريات ومع مقبض مصنوع 50% من المواد المعاد تدويرها.

    بداية مثالية

    بداية مثالية

    تبدأ النعومة هنا. قومي بتوصيل الجهاز وإزالة الشعر وانطلقي. يمكنك إنجاز هذه المهمة في أقل من 10 دقائق على كلا الساقين.

    إزالة الشعر أينما ومتى تريدين

    إزالة الشعر أينما ومتى تريدين

    تم تزويد أداة إزالة الشعر الصغيرة بمقبض مقاوم للانزلاق، ما يجعلها سهلة الاستخدام وجذابة على المستوى البصري، ومناسبة إما للتخزين أو لأخذها أثناء السفر.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة التنظيف
      نعم

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مانع للانزلاق

    • الميزات

      إعداد للسرعة
      نعم
      استخدام سلكي
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
      نعم

    • الأداء

      نظام إزالة الشعر
      نظام فعّال لإزالة الشعر

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • فرشاة التنظيف
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    • مع موافقة 87%، اختبار الاستخدام المنزلي في هولندا، العدد = 28، 2024.
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