نعومة تدوم طويلاً

تم تصميم آلة إزالة الشعر هذه بحيث يكون لها أدنى أثر على البيئة، إذ يتم شراؤها مرة واحدة مع علبة من الورق ومن دون بطاريات ومع مقبض مصنوع 50% من المواد المعاد تدويرها.