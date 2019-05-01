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  • أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

    BRE225/00

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

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    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    جلد ناعم لأسابيع

    • للساقَين
    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع

    إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

    إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

    إعدادان للسرعة لإزالة أرفع الشعيرات وأكثرها سماكة، ولإزالة الشعر بطريقة مخصصة أكثر.

    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة التنظيف
      نعم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      15  فولت

    • تصميم

      المقبض
      صغير الحجم

    • الميزات

      استخدام سلكي
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      مريح
      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
      نعم

    • الأداء

      أقراص إزالة الشعر
      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة
      نظام إزالة الشعر
      نظام فعّال لإزالة الشعر

    Badge-D2C

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