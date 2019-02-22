شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم

مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات LED لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط، ولمنح شعرك لمعانًا متألقًا مع الأيونات.