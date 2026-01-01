BHS375/03
شعر مالس ولامع مع عناية
مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، وإعدادين لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعدادات لدرجة الحرارة. يمكن استخدام درجة الحرارة المنخفضة لوضع اللمسات الأخيرة في اللحظة الأخيرة ولتسريح لطيف. أما درجات الحرارة المرتفعة فتساعدك في الحصول على نتائج تدوم طويلاً.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.
يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.
نطاق درجة الحرارة لغاية 220 درجة مئوية لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.
تقوم تقنية ThermoProtect بتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ على اللوحَين، لتفادي الإحماء المفرط ولحماية شعرك.
متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.
يوفّر اللوحان بطول 100 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل ووقت أقل.
لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين ينزلقان بسلاسة في شعرك لتسريح سريع وسهل.
المواصفات الفنية
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