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  • شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق* شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق* شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    StyleCare Essential فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

    BHH880/03

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    احصلي على شعر مالس بطريقة طبيعية ولامع بشكل رائع في غضون 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها وتصميم الشعيرات.

    إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare Essential فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

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    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيدات

    • مساحة فرشاة كبيرة جدًا
    • تقنية ThermoProtect
    • طلاء من السيراميك والتورمالين
    طلاء من السيراميك والتورمالين

    طلاء من السيراميك والتورمالين

    طلاء من السيراميك والتورمالين لشعرٍ لامعٍ وناعمٍ وخالٍ من التجعيدات.

    تقنية ThermoProtect

    تقنية ThermoProtect

    تحافظ تقنية ThermoProtect على درجة حرارة ثابتة عبر الفرشاة، وذلك لمنع الإحماء المفرط وللاستمتاع بشعر محمي وصحيّ.

    إعدادان لدرجة الحرارة بحسب نوع شعرك

    إعدادان لدرجة الحرارة بحسب نوع شعرك

    إعدادان لدرجة الحرارة (170 درجة مئوية و200 درجة مئوية) لمناسبة نوع شعرك بأفضل طريقة.

    تصميم شعيرات ثلاثي

    تصميم شعيرات ثلاثي

    يسمح تصميم الشعيرات الثلاثي بفصل الشعر وتمليسه مع حماية فروة رأسك من الحرارة.

    فرشاة كبيرة على شكل مجداف

    فرشاة كبيرة على شكل مجداف

    يسمح تصميم الفرشاة على شكل مجداف بتمليس كمية أكبر من الشعر بتمريرة واحدة.

    وقت إحماء سريع

    وقت إحماء سريع

    جاهز للاستخدام في 50 ثانية.

    ضوء للإشارة إلى جهوزية الاستخدام

    ضوء للإشارة إلى جهوزية الاستخدام

    يشير ضوء LED عندما تصبح الفرشاة جاهزة للاستخدام.

    سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك بطول 1,8م.

    سلك دوّار

    سلك دوّار

    سلك دوّار لاستخدام مريح.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      فولتية
      عامة  فولت
      نوع المسخّن
      PTC
      حجم المنتج (مم)
      الارتفاع 350 x العرض 75 x العمق 48
      إجمالي عدد الشعيرات
      247
      المؤشر الضوئي LED
      أبيض اللون

    • الميزات

      إيقاف التشغيل التلقائي
      بعد 60 دقيقة
      إعدادات درجة الحرارة
      • إعدادان
      • 170 درجة مئوية و200 درجة مئوية
      شكل الفرشاة
      مجداف
      المساحة التي تغطيها الفرشاة (مم)
      الارتفاع 116 x العرض 60
      عدد الشعيرات المسخّنة
      111

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • تقنيات العناية

      ThermoProtect
      نعم
      طلاء من السيراميك والتورمالين
      نعم

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