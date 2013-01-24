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كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة
لم يكن الحصول على تموجات رائعة يومًا بهذه السهولة. ما عليك سوى لفّ شعرك وتسريحه للحصول على الشعر المتموّج الذي لطالما حلمت به. أما طلاء السيراميك فيضفي لمسة من اللمعان إلى شعرك، للحصول على تموجات رائعة وشعر متألق ينبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة
لم يكن الحصول على تموجات رائعة يومًا بهذه السهولة. ما عليك سوى لفّ شعرك وتسريحه للحصول على الشعر المتموّج الذي لطالما حلمت به. أما طلاء السيراميك فيضفي لمسة من اللمعان إلى شعرك، للحصول على تموجات رائعة وشعر متألق ينبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات
كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة
لم يكن الحصول على تموجات رائعة يومًا بهذه السهولة. ما عليك سوى لفّ شعرك وتسريحه للحصول على الشعر المتموّج الذي لطالما حلمت به. أما طلاء السيراميك فيضفي لمسة من اللمعان إلى شعرك، للحصول على تموجات رائعة وشعر متألق ينبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة
لم يكن الحصول على تموجات رائعة يومًا بهذه السهولة. ما عليك سوى لفّ شعرك وتسريحه للحصول على الشعر المتموّج الذي لطالما حلمت به. أما طلاء السيراميك فيضفي لمسة من اللمعان إلى شعرك، للحصول على تموجات رائعة وشعر متألق ينبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات
بفضل قطر الجزء الأسطواني الذي يبلغ 16 مم، يمكنكِ ابتكار تموجات وتجعيدات مشرقة ونابضة بالحياة لمظهر مرح وشاب.
تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.
تضمن درجة الحرارة العالية التي تبلغ 200 درجة مئوية، الحصول على نتائج مثالية مع الحد من تلف الشعر في الوقت نفسه.
يتوقف ضوء LED عن الوميض عندما يكتمل إحماء جهاز التجعيد ويصبح جاهزًا للاستخدام.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.
الميزات
نوع الشعر
المواصفات التقنية
الخدمة