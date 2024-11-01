نظام Optilight مدمج لإرشاد محسَّن

يُوفِّر نظام Optilight المدمج إرشادًا قيِّمًا، يساعدك على استهداف كل شعرة وإزالتها، حتى الشعيرات العنيدة في المناطق التي يصعب رؤيتها أو في ظروف الإضاءة الضعيفة. فالرؤية الأفضل تمنحك حلاقة دقيقة وشاملة لتجربة عناية مُحسَّنة.