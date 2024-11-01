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    Bodygroom 7000 BG7025/15 Showerproof body groomer

    BG3470/15

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Bodygroom 7000 BG7025/15 Showerproof body groomer

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    مراجعة كل آلات التشذيب والحلاقة

    تقنية قص حاصلة على براءة اختراع لتكون لطيفة على البشرة

    تقنية قص حاصلة على براءة اختراع لتكون لطيفة على البشرة

    يتميز نظام الحلاقة بحماية ثلاثية برؤوس لؤلؤية لراحة فائقة للبشرة، وفتحات ماسية الشكل لتقشير البشرة بسهولة، فيما يقلل الواقي من تهيج الجلد بشكل ملحوظ.

    حلاقة ناعمة ودقيقة حتى 0,2 مم

    حلاقة ناعمة ودقيقة حتى 0,2 مم

    مع حلاقة حتى 0,2 مم، تمنحك تقنية القص الخاصة بنا تجربة حلاقة دقيقة تحتاجها. تتميز برقاقة حلاقة ماسية الشكل تعمل بسلاسة لضمان لمسة نهائية ناعمة ومتساوية، ما يمنح بشرتك شعورًا بالنعومة والانتعاش.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    بفضل إمكانية استخدامها أثناء الاستحمام 100%، يمكنك استخدام أداة تشذيب الجسم سواء أكانت رطبة أو جافة لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. كما أنها سهلة التنظيف.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.

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