مصطلحات البحث

AR
EN
  • حضّر. احفظ. اصنع سماداً. حضّر. احفظ. اصنع سماداً. حضّر. احفظ. اصنع سماداً.

    Baristina صندوق تفل القهوة

    BAR313/60

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حضّر. احفظ. اصنع سماداً.

    صندوق تفل القهوة لدينا هو حل أنيق يتميّز بخطوط Baristina النظيفة، وهو مصنوع من 62% من البلاستيك المعاد تدويره. لا مزيد من الرحلات المتكررة إلى سلة المهملات - فقط توقف، وافتح، وأسقط تفل القهوة المستخدم داخل الصندوق.

    إكتشف كلّ المميزات

    Baristina صندوق تفل القهوة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أكسسوارات آلة تحضير القهوة وأجزاؤها

    حضّر. احفظ. اصنع سماداً.

    احفظ أقراص القهوة للتخلّص منها مع النفايات العضوية.

    • حضّر. احفظ. اصنع سماداً. احفظ أقراص القهوة للتخلّص منها مع النفايات العضوية.
    • قهوة أكثر، وتنظيف أقل. آمن للغسل في غسالة الأطباق.
    • تطابق مثالي. مجموعة متناسقة أو لمسة من التباين.

    احفظ أقراص القهوة للنفايات العضوية

    صندوق تفل القهوة لدينا هو الحل المثالي لحفظ بقايا القهوة المستخدمة قبل تفريغها في النفايات العضوية. يمكنك حفظ ما يصل إلى 20 قرص قهوة في المرة الواحدة.

    مناسب للغسل في غسالة الأطباق

    دع غسالة الأطباق تتولى المهام الصعبة. صندوق تفل القهوة لدينا مناسب للغسل في غسالة الأطباق، مما يمنحك المزيد من الوقت للاستمتاع بمشروبك.

    مجموعة متناسقة أو لمسة تباين.

    أياً كان اللونين الذي تختاره، فإن صندوق تفل القهوة يكمل مظهر Baristina الخاص بك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين
      تم التصميم في
      هولندا

    • المواصفات التقنية

      السعة
      912 مل (حوالي 20 قرص قهوة)

    • الوزن والأبعاد

      عرض المنتج
      105 ملم (القطر)
      ارتفاع المنتج
      148 ملم (الارتفاع مع الغطاء)
      وزن المنتج
      0,25 كجم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      مواد التغليف
      ورق معاد تدويره بنسبة 100%
      مادة تغليف مُعاد تدويرها
      بلاستيك معاد تدويره بنسبة 62%

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.