وقت ومنبه احتياطي للاستيقاظ في الوقت المحدد حتى مع انقطاع الطاقة

في حال حدوث انقطاع للطاقة، ستستمر هذه الساعة الذكية في عرض الوقت الصحيح المعتمد والمحافظة عليه وعلى الإعدادات الخاصة بك. يظل المنبه المجدول نشطًا حتى عندما تكون شاشة العرض في وضع إيقاف التشغيل، كل هذا بفضل البطارية مسبقة التركيب. وعندما تعود الطاقة، لن تكون هناك حاجة لضبط الساعة أو إعادة ضبط الإعدادات. والأمر الأكثر روعة هو أنه حتى في حال عدم استعادة وحدة التزويد بالطاقة، توفر البطارية طاقة كافية للصافرة لتنطلق في وقت تعيين المنبه الذي قمت بضبطه. لذا، كن على ثقة أنك لن تستيقظ متأخرًا إطلاقًا.