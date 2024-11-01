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    AJ7030D راديو مزود بساعة منبّه لجهاز iPod/iPhone

    AJ7030D/12

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AJ7030D راديو مزود بساعة منبّه لجهاز iPod/iPhone

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    مراجعة كل راديو ومنبّه

    قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

    قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

    تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.

    استيقاظ لطيف لتجربة إيقاظ مريحة

    استيقاظ لطيف لتجربة إيقاظ مريحة

    ابدأ يومك بالاستيقاظ بلطف على صوت منبه يتصاعد مستوى صوته تدريجياً. تتميز أصوات المنبه العادية الذي تم إعداد مستوى الصوت فيه مسبقاً بكونها إما منخفضة جداً بدرجة غير كافية لإيقاظك أو مرتفعة ومزعجة جداً لدرجة أنك ستستيقظ مرعوباً. اختر أن تستيقظ إما على صوت موسيقاك أو محطة الراديو المفضلة لديك أو صفارة المنبه. يرتفع مستوى صوت منبه الاستيقاظ اللطيف تدريجياً من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع المعقول لإيقاظك بلطف.

    منبه مزدوج لإيقاظك أنت وزوجتك في أوقات مختلفة

    منبه مزدوج لإيقاظك أنت وزوجتك في أوقات مختلفة

    يأتي نظام صوت Philips مزودًا بتوقيتين للمنبه. عين واحدًا لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.

    مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

    مؤقت نوم حتى يغلبك النعاس على ألحان موسيقاك المفضلة

    يسمح لك مؤقت النوم بتحديد المدة التي ترغب في خلالها في الاستماع إلى الموسيقى أو محطة الراديو التي تختارها قبل أن يغلبك النعاس. ما عليك سوى تعيين حد زمني (حتى ساعتين) واختيار القرص المضغوط أو محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها حالما يغلبك النعاس. سيستمر تشغيل المجموعة طوال الفترة المحددة وبعد ذلك سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى وضع توفير استهلاك الطاقة والاستعداد الصامت. بفضل مؤقت النوم يمكنك النوم على ألحان موسيقاك المفضلة المتوفرة على القرص المضغوط أو مشغل الأغاني على الراديو، مما يوفر عليك محاولة التغلب على الأرق أو القلق بشأن الطاقة المهدورة.

    موالفة راديو FM الرقمي باستخدام الإعدادات المسبقة

    موالفة راديو FM الرقمي باستخدام الإعدادات المسبقة

    يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.

    وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

    وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

    تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

    تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

    تشغيل وشحن iPod أو iPhone في الوقت نفسه

    تمتع بموسيقى MP3 المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك! تسمح لك قاعدة الإرساء بتوصيل الجهاز المحمول مباشرةً بنظام ترفيه قاعدة الإرساء لتتمكن من الاستماع إلى موسيقاك المفضلة بصوت شديد التميز، كما تقوم أيضاً القاعدة بشحن جهاز iPod أو جهاز iPhone أثناء التشغيل لتتمكن من الاستمتاع بموسيقاك دون القلق من نفاد بطارية المشغل المحمول. يقوم نظام ترفيه قاعدة الإرساء بشحن جهازك المحمول تلقائياً أثناء وجوده على قاعدة الإرساء.

    مزامنة تلقائية للساعة مع iPod/iPhone عند الإرساء

    مزامنة تلقائية للساعة مع iPod/iPhone عند الإرساء

    عند الاتصال والإرساء، سيقوم نظام الإرساء هذا بالمزامنة التلقائية للساعة مع جهاز iPod/iPhone خلال ثوانٍ قليلة. ومع هذه الميزة المريحة، لن تحتاج إلى تعيين الوقت يدويًا.

    وقت ومنبه احتياطي للاستيقاظ في الوقت المحدد حتى مع انقطاع الطاقة

    في حال حدوث انقطاع للطاقة، ستستمر هذه الساعة الذكية في عرض الوقت الصحيح المعتمد والمحافظة عليه وعلى الإعدادات الخاصة بك. يظل المنبه المجدول نشطًا حتى عندما تكون شاشة العرض في وضع إيقاف التشغيل، كل هذا بفضل البطارية مسبقة التركيب. وعندما تعود الطاقة، لن تكون هناك حاجة لضبط الساعة أو إعادة ضبط الإعدادات. والأمر الأكثر روعة هو أنه حتى في حال عدم استعادة وحدة التزويد بالطاقة، توفر البطارية طاقة كافية للصافرة لتنطلق في وقت تعيين المنبه الذي قمت بضبطه. لذا، كن على ثقة أنك لن تستيقظ متأخرًا إطلاقًا.

    إجمالي RMS بقدرة 6 واط

    يشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي يتم قياسها بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وبشكل أساسي، يتم تقييد مضخمات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تضخيمها، كما يتم تقييد مكبرات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تحويلها إلى طاقة صوتية، من دون التشويش على إشارة الصوت. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من السماعة أفضل.

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