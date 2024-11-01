AJ3123/12
هذا المنتج لم يعد متاحا
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استيقظ على صوت محطة الراديو المفضلة لديك أو على صافرة المنبه، ما عليك سوى ضبط المنبه في ساعة Philips المزودة براديو لإيقاظك على صوت محطة الراديو التي استمعت إليها في آخر مرة أو اختيار الاستيقاظ على صوت الصافرة. وعندما يحين وقت الاستيقاظ، سيتم التشغيل التلقائي لراديو ساعة Philips على هذه المحطة أو سيتم تشغيل صوت الصافرة.
يوفر راديو FM الرقمي المزيد من خيارات الموسيقى لمجموعة الموسيقى المشغلة بواسطة نظام صوت Philips. ما عليك سوى توليف المحطة التي ترغب في ضبطها بشكل مسبق والضغط باستمرار فوق زر الإعداد المسبق لتذكر التردد. ومع إمكانية تخزين المحطات التي تم ضبطها بشكل مسبق، تستطيع الوصول بسرعة إلى محطة الراديو المفضلة لديك من دون الحاجة إلى ضبط الترددات يدويًا في كل مرة.
ابدأ يومك بالاستيقاظ بلطف على صوت منبه يتصاعد مستوى صوته تدريجياً. تتميز أصوات المنبه العادية الذي تم إعداد مستوى الصوت فيه مسبقاً بكونها إما منخفضة جداً بدرجة غير كافية لإيقاظك أو مرتفعة ومزعجة جداً لدرجة أنك ستستيقظ مرعوباً. اختر أن تستيقظ إما على صوت موسيقاك أو محطة الراديو المفضلة لديك أو صفارة المنبه. يرتفع مستوى صوت منبه الاستيقاظ اللطيف تدريجياً من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع المعقول لإيقاظك بلطف.
للتغلب على النوم، تتضمن ساعة Philips المزودة براديو ميزة الغفوة. فإذا رن المنبه ووجدت أنك لا تزال ترغب في متابعة النوم قليلًا، فما عليك سوى الضغط على زر "إعادة التنبيه" مرة واحدة والعودة إلى النوم. سيرن المنبه مرة أخرى بعد مرور تسع دقائق. ويمكنك متابعة الضغط على زر "تكرار التنبيه" كل تسع دقائق إلى أن تقوم بإيقاف تشغيل المنبه تمامًا.
يأتي نظام صوت Philips مزودًا بتوقيتين للمنبه. عين واحدًا لإيقاظك والآخر لإيقاظ زوجتك.
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