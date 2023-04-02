مصطلحات البحث

AR
EN
  • الكي بطريقة مبتكرة الكي بطريقة مبتكرة الكي بطريقة مبتكرة
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    حلول الكيّ متكاملة جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500

    AIS8540/80

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    الكي بطريقة مبتكرة

    يعدّ جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 من Philips الحل المثالي للحصول على أفضل مظهر، إذ يُيوفّر مزيج البخار والكي سهولة في الاستخدام وأداء قويًا. إنها حل متعدد الاستعمالات يساعد في التخلّص تمامًا من التجاعيد.

    إكتشف كلّ المميزات

    حلول الكيّ متكاملة جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل نظام الكيّ المتكامل

    الكي بطريقة مبتكرة

    المزيد من تعدد الاستخدام والأداء والراحة**

    • لوح متعدد الزوايا،
    • تقنية التسخين المزدوجة
    • تقنية OptimalTEMP
    • أداة الكي + رأس بتصميم مريح
    لوح مضمّن متعدد الزوايا لراحة ومرونة

    لوح مضمّن متعدد الزوايا لراحة ومرونة

    يمكن تحريك اللوح المتعدد الزوايا المضمّن وذي أطراف لأي موضع لتوفير تجربة مرنة وملائمة. من أجل الكي الأفقي للأقمشة الأكثر خشونة أو الكيّ العمودي للملابس الأكثر دقة. وكل ما بينهما.

    تقنية تسخين مزدوجة مع أداء أفضل مقارنة بالمكواة البخارية**

    تقنية تسخين مزدوجة مع أداء أفضل مقارنة بالمكواة البخارية**

    تتيح تقنية التسخين المزدوج الحصول على بخار قوي يتغلغل في الثنيات لكيّها بفضل أداء أفضل من المكواة البخارية**، مما يضمن أن تظهر الملابس بأفضل شكل ممكن وبسهولة.

    مكواة + رأس بتصميم مريح، تجعل الكيّ سهلاً

    مكواة + رأس بتصميم مريح، تجعل الكيّ سهلاً

    يأتي جهاز الكيّ هذا بنصف وزن المكواة البخارية العادية***، وتضمن المكواة + الرأس بتصميم مريح أن تتمكن من إزالة التجاعيد من الملابس براحة.

    تقنية OptimalTEMP، ضمان عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ

    تقنية OptimalTEMP، ضمان عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ

    لا حروق، لا قلق؛ تضمن تقنية OptimalTEMP عدم التسبب بحروق على أي قماش قابل للكي، لتتمكن من كي كل شيء بدءًا من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون قلق.

    للقضاء على 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة

    للقضاء على 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة

    للقضاء على 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة الأمر الذي يساعد في الحفاظ على انتعاش الملابس وإطالة عمرها.

    قاعدة قابلة للفك لاستخدام مرن في كل أرجاء المنزل

    قاعدة قابلة للفك لاستخدام مرن في كل أرجاء المنزل

    تتميز القاعدة القابلة للفصل بإمكانية حملها لتلبية كل احتياجاتك في المنزل: من كيّ مواد التنجيد والستائر بالبخار إلى تعقيم المفروشات والأسرة. ما عليك سوى فصل القاعدة ورأس المكواة وحملهما عند الحاجة.

    خطاف علوي قابل للسحب لتعليق الملابس بسهولة.

    خطاف علوي قابل للسحب لتعليق الملابس بسهولة.

    يدعم الخطاف العلوي بشكل ملائم حمالات الملابس عند كيّ الملابس بشكل عمودي أو عند تخزينها. ويمكن طيّه بسهولة عند عدم استخدامه أو عند الكيّ أفقيًا.

    عجلات مضمّنة لعملية نقل سهلة

    عجلات مضمّنة لعملية نقل سهلة

    تدعم العجلات المضمنة نقل الجهاز بسهولة وسرعة إلى أي مكان تريده.

    أداء بخار يدوم طويلاً من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات

    أداء بخار يدوم طويلاً من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات

    لن تحتاج إلى إزالة الترسبات بفضل التصميم الفريد للمحركَين المزدوجَين. ضمان أداء يدوم طويلاً من دون إزالة الترسبات.

    خزان ماء كبير بسعة 1,2 ليتر لإزالة التجاعيد عن المزيد من الملابس مرة واحدة

    خزان ماء كبير بسعة 1,2 ليتر لإزالة التجاعيد عن المزيد من الملابس مرة واحدة

    مع خزان المياه الكبير القابل للفك سعة 1,2 لتر، أي أكثر بـ 3 أضعاف**، ستتمكن من إزالة تجاعيد الملابس أكثر من أي وقت مضى.

    وقت إحماء سريع: 90 ثانية

    وقت إحماء سريع: 90 ثانية

    إحماء سريع في غضون 90 ثانية فقط، وهو مثالي للكيّ في آخر لحظة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      تقنية التمسيح
      ممسحة غير نشطة
      ممسحة قابلة للرفع
      كلا
      يمكن استخدامها مع المنظفات
      كلا
      نوع التوجيه
      LDS
      اكتشاف العوائق الصغيرة
      كلا
      القدرة على تخطي العوائق
      حتى 17 مم
      اكتشاف الأوساخ
      كلا
      اكتشاف تلقائي للسجاد
      لا، قم بإنشاء مناطق تخطي التمسيح في التطبيق
      الاتصال بالإنترنت
      الاتصال عبر Wi-Fi، النطاق المزدوج
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
      التوافق مع المنزل الذكي
      نعم، تحكم أساسي عبر AlexaوGoogle Assistant
      سعة خزان الماء النظيف (في الروبوت)
      300 مليلتر
      سعة حاوية الغبار (في الروبوت)
      380 مل
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      ≤ 66 ديسيبل
      وظيفة الشحن التلقائي
      نعم، سيتم الشحن عندما تكون البطارية فارغة وسيواصل من حيث توقف عند إنهاء عملية الشحن.
      وقت تشغيل البطارية
      حتى 130 دقيقة
      وقت إعادة الشحن
      5,5 ساعات بحد أقصى
      قدرة البطارية
      2600 ملي أمبير/ساعة
      البطارية القابلة للإزالة
      نعم
      الشهادات
      CB
      قوة امتصاص
      2700 باسكال
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      الفولتية
      14.4 فولت
      التردد
      50/60
      الكفالة
      سنتان
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم
      تم الإنتاج في
      الصين
      منتج ببطارية
      نعم
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء وعث على القطن مع وقت بخار لمدة 10 ثوانٍ
    • *بالمقارنة مع المكاوي البخارية من Philips
    • **بالمقارنة مع المكاوي البخارية، وفقًا للمستهلكين، اختبار المنتج في أكتوبر 2022
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.