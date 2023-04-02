حلول الكيّ متكاملة جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500
الكي بطريقة مبتكرة
يعدّ جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 من Philips الحل المثالي للحصول على أفضل مظهر، إذ يُيوفّر مزيج البخار والكي سهولة في الاستخدام وأداء قويًا. إنها حل متعدد الاستعمالات يساعد في التخلّص تمامًا من التجاعيد.
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلول الكيّ متكاملة جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500
الكي بطريقة مبتكرة المزيد من تعدد الاستخدام والأداء والراحة** لوح متعدد الزوايا، تقنية التسخين المزدوجة تقنية OptimalTEMP أداة الكي + رأس بتصميم مريح لوح مضمّن متعدد الزوايا لراحة ومرونة
يمكن تحريك اللوح المتعدد الزوايا المضمّن وذي أطراف لأي موضع لتوفير تجربة مرنة وملائمة. من أجل الكي الأفقي للأقمشة الأكثر خشونة أو الكيّ العمودي للملابس الأكثر دقة. وكل ما بينهما.
تقنية تسخين مزدوجة مع أداء أفضل مقارنة بالمكواة البخارية**
تتيح تقنية التسخين المزدوج الحصول على بخار قوي يتغلغل في الثنيات لكيّها بفضل أداء أفضل من المكواة البخارية**، مما يضمن أن تظهر الملابس بأفضل شكل ممكن وبسهولة.
مكواة + رأس بتصميم مريح، تجعل الكيّ سهلاً
يأتي جهاز الكيّ هذا بنصف وزن المكواة البخارية العادية***، وتضمن المكواة + الرأس بتصميم مريح أن تتمكن من إزالة التجاعيد من الملابس براحة.
تقنية OptimalTEMP، ضمان عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ
لا حروق، لا قلق؛ تضمن تقنية OptimalTEMP عدم التسبب بحروق على أي قماش قابل للكي، لتتمكن من كي كل شيء بدءًا من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون قلق.
للقضاء على 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة
للقضاء على 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة الأمر الذي يساعد في الحفاظ على انتعاش الملابس وإطالة عمرها.
قاعدة قابلة للفك لاستخدام مرن في كل أرجاء المنزل
تتميز القاعدة القابلة للفصل بإمكانية حملها لتلبية كل احتياجاتك في المنزل: من كيّ مواد التنجيد والستائر بالبخار إلى تعقيم المفروشات والأسرة. ما عليك سوى فصل القاعدة ورأس المكواة وحملهما عند الحاجة.
خطاف علوي قابل للسحب لتعليق الملابس بسهولة.
يدعم الخطاف العلوي بشكل ملائم حمالات الملابس عند كيّ الملابس بشكل عمودي أو عند تخزينها. ويمكن طيّه بسهولة عند عدم استخدامه أو عند الكيّ أفقيًا.
عجلات مضمّنة لعملية نقل سهلة
تدعم العجلات المضمنة نقل الجهاز بسهولة وسرعة إلى أي مكان تريده.
أداء بخار يدوم طويلاً من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات
لن تحتاج إلى إزالة الترسبات بفضل التصميم الفريد للمحركَين المزدوجَين. ضمان أداء يدوم طويلاً من دون إزالة الترسبات.
خزان ماء كبير بسعة 1,2 ليتر لإزالة التجاعيد عن المزيد من الملابس مرة واحدة
مع خزان المياه الكبير القابل للفك سعة 1,2 لتر، أي أكثر بـ 3 أضعاف**، ستتمكن من إزالة تجاعيد الملابس أكثر من أي وقت مضى.
وقت إحماء سريع: 90 ثانية
إحماء سريع في غضون 90 ثانية فقط، وهو مثالي للكيّ في آخر لحظة.
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المواصفات العامة
تقنية التمسيح
ممسحة غير نشطة ممسحة قابلة للرفع
كلا يمكن استخدامها مع المنظفات
كلا نوع التوجيه
LDS اكتشاف العوائق الصغيرة
كلا القدرة على تخطي العوائق
حتى 17 مم اكتشاف الأوساخ
كلا اكتشاف تلقائي للسجاد
لا، قم بإنشاء مناطق تخطي التمسيح في التطبيق الاتصال بالإنترنت
الاتصال عبر Wi-Fi، النطاق المزدوج نطاق Wi-Fi
2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز التوافق مع المنزل الذكي
نعم، تحكم أساسي عبر AlexaوGoogle Assistant سعة خزان الماء النظيف (في الروبوت)
300 مليلتر سعة حاوية الغبار (في الروبوت)
380 مل مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم مصباح الطاقة
نعم مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
≤ 66 ديسيبل وظيفة الشحن التلقائي
نعم، سيتم الشحن عندما تكون البطارية فارغة وسيواصل من حيث توقف عند إنهاء عملية الشحن. وقت تشغيل البطارية
حتى 130 دقيقة وقت إعادة الشحن
5,5 ساعات بحد أقصى قدرة البطارية
2600 ملي أمبير/ساعة البطارية القابلة للإزالة
نعم الشهادات
CB قوة امتصاص
2700 باسكال نوع البطارية
ليثيوم أيون الفولتية
14.4 فولت التردد
50/60 الكفالة
سنتان إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
نعم تم الإنتاج في
الصين منتج ببطارية
نعم
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تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء وعث على القطن مع وقت بخار لمدة 10 ثوانٍ *بالمقارنة مع المكاوي البخارية من Philips **بالمقارنة مع المكاوي البخارية، وفقًا للمستهلكين، اختبار المنتج في أكتوبر 2022
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