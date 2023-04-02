تقنية OptimalTEMP، ضمان عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ

لا حروق، لا قلق؛ تضمن تقنية OptimalTEMP عدم التسبب بحروق على أي قماش قابل للكي، لتتمكن من كي كل شيء بدءًا من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون قلق.