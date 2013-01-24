هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق

يقضي جهاز تنقية الهواء من Philips على الملوّثات ومسببات الحساسية الخفية التي قد تتسلل إلى منزلك، للحرص على أن الهواء الداخلي نظيفًا بلمسة زر وعلى إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات من الهواء*. إكتشف كلّ المميزات