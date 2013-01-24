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للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
جهاز تنقية الهواء الجديد من السلسلة 800 من Philips - جهاز صغير وفعال في آن، لتزويد منزلك بهواء نقي. فهو يستشعر الجسيمات الضارة التي يكون حجمها حتى أصغر من PM2.5، ويزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* ويتميّز بحجم صغير. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
جهاز تنقية الهواء الجديد من السلسلة 800 من Philips - جهاز صغير وفعال في آن، لتزويد منزلك بهواء نقي. فهو يستشعر الجسيمات الضارة التي يكون حجمها حتى أصغر من PM2.5، ويزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* ويتميّز بحجم صغير. إكتشف كلّ المميزات
للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
جهاز تنقية الهواء الجديد من السلسلة 800 من Philips - جهاز صغير وفعال في آن، لتزويد منزلك بهواء نقي. فهو يستشعر الجسيمات الضارة التي يكون حجمها حتى أصغر من PM2.5، ويزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* ويتميّز بحجم صغير. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
جهاز تنقية الهواء الجديد من السلسلة 800 من Philips - جهاز صغير وفعال في آن، لتزويد منزلك بهواء نقي. فهو يستشعر الجسيمات الضارة التي يكون حجمها حتى أصغر من PM2.5، ويزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* ويتميّز بحجم صغير. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمه مع نظام تنقية نشط ومتعدد المراحل، لالتقاط ما يصل إلى 99,95% من الجسيمات التي تمرّ عبر الفلتر بحجم صغير جدًا يصل إلى 0,3 ميكرون، وهو حجم مسببات الحساسية والجسيمات والبكتيريا والفيروسات الأكثر شيوعًا المنقولة في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يزيل الرذاذات بما في ذلك تلك التي قد تحتوي على فيروسات الجهاز التنفسي من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر. يقوم أيضًا بتنظيف الهواء من خلال إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات في الهواء*، للحرص على أنك تتنفس هواءً نقيًا على الدوام.
مؤشر بأربعة ألوان لمعرفة جودة الهواء في الوقت الحقيقي، من الأزرق (جودة جيدة) إلى الأحمر (جودة رديئة)، لتنعم براحة البال بشأن جودة الهواء في منزلك.
نتيجة تنقية فعالة، مع توزيع الهواء بطريقة ثلاثية الأبعاد، لتنظيف غرفة بمساحة 20 مترًا مربعًا في أقل من 16 دقيقة*.
وضع التنقية التلقائي الذكي، المشغّل بواسطة مستشعر احترافي، لاستشعار والتفاعل تلقائيًا مع أدنى تغيير في الهواء.
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا، فيبلغ مستوى الضجيج 35 ديسيبل (A)*، لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم. مثالي للاستخدام في غرفة النوم أو غرفة الأطفال.
حجم صغير، ليتّسع في أي مكان في المنزل. مناسب لغرفة بحجم 49 مترًا مربعًا.*
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الميزات
التصميم واللون الخارجي
المواصفات التقنية
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