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لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد
تقوم مصابيح Xenon WhiteVision من Philips بإنشاء شكل أبيض قوي لسيارتك وتحسين رؤيتك مع ضوء أبيض بحرارة لون تصل إلى 6000 كيلفن على الطرقات. إنه الخيار المثالي لمصابيح Xenon الأمامية الملائمة لشكل مصابيح LED.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل حرارة لون تصل إلى 6000 كلفن، تضيء لمبات Xenon WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع ضوء أبيض حاد ونقي مثالي لإنارة الطرق المظلمة. وبفضل تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من Philips، تقدّم لمبات Xenon WhiteVision أيضًا تأثيرًا أزرق قويًا على جانب الطريق لضمان انعكاس الضوء على إشارات السير والعوائق الموضوعة على الطريق بشكل جيد عند تشغيل الشعاع المنخفض.
إن لمبات Xenon WhiteVision حائزة على شهادة ECE وتوفّر ضوءًا أبيض قويًا يسمح باستخدامه على الطريق. فهي تمنحك أعلى مستوى من الرؤية المثالية من دون التسبب بأي إزعاج للسيارات المقابلة، وذلك بفضل لون المصباح الأمامي المتناغم مع مصابيح LED.
ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 5000 كلفن، ما يعني أن أضواء المصابيح الأمامية لديك تنعكس على العلامات والإشارات الموضوعة على الطريق بشكل أفضل. يُعد اللون الأكثر بياضًا أفضل للتركيز، ويبقيك متيقظًا في الليل، لتتمكّن من الاستمتاع بتجربة قيادة أكثر راحة وأمانًا.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الفشل المبكر. وتسمح مصابيح السيارات المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips بوجود ضغط أكثر داخل المصباح لتوفير ضوء أكثر قوة وفترة استهلاك طويلة.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
تُعدّ لمبات المصابيح الأمامية Xenon WhiteVision من Philips الخيار المثالي للسائقين الذين يريدون الحصول على مصابيح أمامية بضوء أبيض حاد، مشابه لضوء مصابيح LED. تتميّز لمبات Xenon WhiteVision بحرارة اللون نفسها مقارنة بلمبات LED، وتشكّل الترقية القصوى للمصابيح الأمامية Xenon. وبفضل تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من Philips، توفّر لمبات Xenon WhiteVision ضوءًا أبيض حقيقيًا ومصممًا خصوصًا ليتناسب مع لمبات LED بصورة مثالية.
لمعرفة مصابيح Xenon WhiteVision المناسبة لسيارتك، انتقل إلى www.philips.com/automotive
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
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