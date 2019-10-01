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    Xenon WhiteVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    85415WHVS1

    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    تقوم مصابيح Xenon WhiteVision من Philips بإنشاء شكل أبيض قوي لسيارتك وتحسين رؤيتك مع ضوء أبيض بحرارة لون تصل إلى 6000 كيلفن على الطرقات. إنه الخيار المثالي لمصابيح Xenon الأمامية الملائمة لشكل مصابيح LED.

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    Xenon WhiteVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

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    لم تكن السلامة يومًا جذابة إلى هذا الحد

    أقصى حد من تأثير ضوء LED الأبيض

    • نوع المصباح: D1S
    • 85 فولت، 35 واط
    • عدد اللمبات: 1
    شعاع ضوء أبيض حاد ونقي لإنارة الطرق المظلمة

    شعاع ضوء أبيض حاد ونقي لإنارة الطرق المظلمة

    بفضل حرارة لون تصل إلى 6000 كلفن، تضيء لمبات Xenon WhiteVision من Philips الطريق أمامك بشعاع ضوء أبيض حاد ونقي مثالي لإنارة الطرق المظلمة. وبفضل تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من Philips، تقدّم لمبات Xenon WhiteVision أيضًا تأثيرًا أزرق قويًا على جانب الطريق لضمان انعكاس الضوء على إشارات السير والعوائق الموضوعة على الطريق بشكل جيد عند تشغيل الشعاع المنخفض.

    ضوء أبيض قوي 100%، يسمح باستخدامه على الطريق 100%

    إن لمبات Xenon WhiteVision حائزة على شهادة ECE وتوفّر ضوءًا أبيض قويًا يسمح باستخدامه على الطريق. فهي تمنحك أعلى مستوى من الرؤية المثالية من دون التسبب بأي إزعاج للسيارات المقابلة، وذلك بفضل لون المصباح الأمامي المتناغم مع مصابيح LED.

    تباين أعلى لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

    ضوء أبيض إلى أقصى حد مع حرارة لون تبلغ 5000 كلفن، ما يعني أن أضواء المصابيح الأمامية لديك تنعكس على العلامات والإشارات الموضوعة على الطريق بشكل أفضل. يُعد اللون الأكثر بياضًا أفضل للتركيز، ويبقيك متيقظًا في الليل، لتتمكّن من الاستمتاع بتجربة قيادة أكثر راحة وأمانًا.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الفشل المبكر. وتسمح مصابيح السيارات المصنوعة من زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips بوجود ضغط أكثر داخل المصباح لتوفير ضوء أكثر قوة وفترة استهلاك طويلة.

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    أقصى حد من تأثير اللون الأبيض لتتوافق مع مصابيح LED في سيارتك

    تُعدّ لمبات المصابيح الأمامية Xenon WhiteVision من Philips الخيار المثالي للسائقين الذين يريدون الحصول على مصابيح أمامية بضوء أبيض حاد، مشابه لضوء مصابيح LED. تتميّز لمبات Xenon WhiteVision بحرارة اللون نفسها مقارنة بلمبات LED، وتشكّل الترقية القصوى للمصابيح الأمامية Xenon. وبفضل تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من Philips، توفّر لمبات Xenon WhiteVision ضوءًا أبيض حقيقيًا ومصممًا خصوصًا ليتناسب مع لمبات LED بصورة مثالية.

    متوفر في أكثر أنواع مصابيح Xenon شعبية: D1S وD2S وD2R

    لمعرفة مصابيح Xenon WhiteVision المناسبة لسيارتك، انتقل إلى www.philips.com/automotive

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      أقصى حد من تأثير ضوء LED الأبيض

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      PK32d-2
      التعيين
      مصباح D1S WhiteVision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      Xenon WhiteVision
      التقنية
      زينون
      نوع
      D1S

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      حتى 2500 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      3200 ±450  لومن
      حرارة اللون
      5000  كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      35  واط
      فولتية
      85  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      85415WHVS1
      رمز الطلب
      37503933

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      S1
      EAN1
      8727900375039
      EAN3
      8727900375046

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      6.8  سم
      الارتفاع
      14  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      73.2  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      152.5  غ
      الطول
      12.5  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      2

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      14,6  سم
      العرض
      13,1  سم
      الارتفاع
      14  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.305  كلغ

    Badge-D2C

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