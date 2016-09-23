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  • ضوء أبيض ساطع ونقي يهزم الظلمة ضوء أبيض ساطع ونقي يهزم الظلمة ضوء أبيض ساطع ونقي يهزم الظلمة

    Xenon WhiteVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    85126WHV2S1

    ضوء أبيض ساطع ونقي يهزم الظلمة

    تقوم مصابيح Xenon WhiteVision من الجيل الثاني من Philips بإنشاء مظهر أبيض قوي لسيارتك وإنتاج ضوء أبيض ساطع وموحد أكثر على الطرقات. إنه الخيار المثالي لمصابيح xenon الأمامية لملاءمة شكل مصابيح LED.

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    Xenon WhiteVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

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    ضوء أبيض ساطع ونقي يهزم الظلمة

    ضوء قوي أكثر بياضًا يحسّن تركيز السائق

    • نوع المصباح: D2R
    • 85 فولت، 35 واط
    • عدد اللمبات: 1

    أثر أبيض إلى أقصى حد يلائم مصابيح LED الأخرى في سيارتك

    تُعد المصابيح الأمامية Xenon White Vision من الجيل الثاني من Philips الخيار المثالي للسائقين الراغبين بمظهر أبيض حاد لمصابيحهم الأمامية، شبيه بمظهر ضوء مصابيح LED. ومع توفير حرارة لون معادلة لمصابيح LED، تُعتبر مصابيح Xenon White Vision من الجيل الثاني الترقية الأمثل لمصابيحك الأمامية xenon.

    شعاع ضوء أبيض حاد ونقي لإنارة الطرق المظلمة

    مع حرارة لون تصل إلى 5000 كلفن، تضيء مصابيح Xenon WhiteVision من Philips الطريق أمامك بواسطة شعاع أبيض حاد ونقي ينير مسارك وسط الظلمة. وبدلاً من إجهاد نفسك لرؤية الطريق أمامك، ستستمتع بقيادة شيقة وآمنة أكثر. مع أضواء السيارات من Philips، لن تحد القيادة ليلاً من تحركاتك بعد الآن.

    تباين أعلى لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

    من المهم جدًا أن تتمكن من رؤية العلامات والإشارات على الطريق وتحديدها بسرعة عند القيادة ليلاً. ومع مصابيح Xenon WhiteVision تحصل على ضوء أبيض قوي وموحّد، إذ توفر المصابيح الأمامية بحرارة لون عالية تباينًا أعلى وانعكاسات أفضل للأجسام والإشارات. وستستمتع بتجربة قيادة مريحة وآمنة أكثر. في الواقع، يعود السبب في الكثير من حوادث السير على الطرقات إلى سائقين منهكين فقدوا تركيزهم. يساعدك هذا الضوء الأكثر بياضًا على الحفاظ على تركيزك وتيقّظك عند القيادة ليلاً.

    شعاع ضوء أكثر قوة لرؤية محسّنة

    يوفر لك المصباح الأمامي الأبيض القوي هذا مزيدًا من الضوء. تشتمل مصابيح WhiteVision من الجيل الثاني من Philips على ضوء عالي الأداء يوفر رؤية محسّنة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالحد الأدنى للمعيار القانوني. ويعزز الضوء المحسّن رؤيتك ويمنحك تحكمًا أفضل بسيارتك.

    ضوء أبيض قوي، يُسمح باستخدامه تمامًا على الطريق

    على الرغم من أن الأضواء الأكثر سطوعًا تساعدك في الرؤية بشكل أفضل، فهي تجعل الطريق أقل أمانًا في حال أبهرت السائقين أمامك. توفر مصابيح Xenon WhiteVision من الجيل الثاني المعتمدة من ECE ضوءًا أبيض قويًا يُسمح باستخدامه على الطريق، مع لون مصباح أمامي يتناسب مع أضواء LED. يوفر الضوء الناتج إمكانية رؤية ممتازة لقيادة أكثر أمانًا بدون إزعاج السائقين الآخرين.

    تمثل مصابيح Philips الخيار المفضل لأهم شركات تصنيع السيارات

    تشتهر Philips بتصنيع إضاءة سيارات متطورة تقنيًا، وتقدم ابتكارات أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في المركبات الحديثة. يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips، ما يجعلها الخيار المفضل لأهم شركات تصنيع السيارات.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية

    يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانطفاء. تستطيع المصابيح المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips تحمّل صدمات حرارية شديدة، ما يسمح باحتباس الضغط المتزايد داخل المصباح الذي يصبح عندها قادرًا على إنتاج ضوء أقوى لتحسين الرؤية خلال القيادة. ومع تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة التي تحمي المصابيح الأمامية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كن على ثقة أن هذه المصابيح سوف تدوم طويلاً.

    متوفرة في أكثر أنواع المصابيح شهرة: D1S وD2S وD2R وD3S

    لمعرفة مصابيح السيارات Xenon WhiteVision من الجيل الثاني التي تلائم سيارتك، يُرجى التوجه إلى الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      الطريقة
      أبرز ما في المنتج
      استمتع بممارسة شغفك

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      التعيين
      مصباح D2R WhiteVision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      Xenon White Vision من الجيل الثاني
      التقنية
      زينون
      نوع
      D2R

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      2500 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      3300 ±350  لومن
      حرارة اللون
      لغاية 5000 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      35  واط
      فولتية
      85  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      85126WHV2S1
      رمز الطلب
      37731633

    • بيانات العلبة

      EAN1
      8727900377316
      EAN3
      8727900377323
      نوع العلبة
      S1

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      89  غ
      الطول
      12.5  سم
      العرض
      6.8  سم
      الارتفاع
      13.7  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      2

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      14.6  سم
      العرض
      13.1  سم
      الارتفاع
      14  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.178  كلغ

    Badge-D2C

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