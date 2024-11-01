اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع شاشة H-Line من Philips ذات مستوى سطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لعرض المحتوى الملفت للنظر في واجهات المتاجر والأماكن الأخرى التي تكون فيها الإضاءة أقوى؛ بدءًا من المطارات ووصولاً إلى مراكز التسوّق، وغير ذلك الكثير.
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هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
FailOver. لن تعرض شاشاتك صفحة فارغة على الإطلاق
تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية
زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).
مصممة للحالات الاستثنائية جدًا
إدارة حرارية مُحسّنة، ولوحات كريستال سائل عالية الدقة، ومستشعرات حرارية مدمجة للتعامل مع درجات الحرارة المحيطة العالية. سطوع الشاشة يصل إلى 2500شمعة بالمتر المربع لظروف الإضاءة المحيطة العالية. مُستقطب الشاشة متوافق مع النظارات الشمسية المُستقطبة لتحسين رؤية المحتوى.
لافتة خارجية بسطوع عالٍ
تجذب الشاشات الرقمية ذات السطوع العالي المخصصة للاستخدام الخارجي الانتباه مهما كانت حالة الإضاءة، الأمر الذي يزيد رؤية المتجر ويجذب العملاء. يضمن السطوع المذهل الذي يصل إلى 3000 شمعة/م² رؤية عالية وجودة صورة نقية، حتى في ظروف الإضاءة المحيطة الشديدة.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
189.3
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
74.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,429 x 0,429 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 @ 60 هرتز
السطوع
3000
cd/m²
ألوان الشاشة
1.07 مليار
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
مسح تدريجي
تحسين التباين الديناميكي
تقنية اللوحة
IPS
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
إدخال الفيديو
DisplayPort (1,2)
DVI-I (رقمي + تناظري) (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 3)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
OPS
USB 2.0 (عدد 2)
إخراج الفيديو
DisplayPort 1.2 (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 1)
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (24/7)
عمودي (24/7)
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
DisplayPort
RS232
HDMI
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
مقابض الحمل
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
LAN (RJ45)
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
510
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
790
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,5 واط
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800 × 600، 60، 72، 75 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480i، 30، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576i، 25، 50 هرتز
1080i، 25، 30 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1688,2
ملليمترًا
وزن المنتج
54.1
كلغ
تعيين الارتفاع
966,6
ملليمترًا
تعيين العمق
111,1
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
66,46
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
38.06
بوصة
التثبيت على الحائط
600 x 400 مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
4.37
بوصة
عرض الإطار الخارجي
18,8 (إطار خارجي متساوٍ)
وزن المنتج (لِبرة)
119,27
رطل
عرض الإدخال الذكي
180
ملليمترًا
ارتفاع الإدخال الذكي
300
ملليمترًا
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 3000 م
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50000
ساعة (ساعات)
الرطوبة النسبية
20 ~ 80
%
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
تحذير
لا تشغل الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة من دون اتخاذ تدابير حماية إضافية.