الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

لوح معلومات تفاعلي

75BDL3151T/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • اخطف أنظارهم اخطف أنظارهم اخطف أنظارهم
    -{discount-value}

    لوح معلومات تفاعلي

    75BDL3151T/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة 4K UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    لوح معلومات تفاعلي

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة 4K UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة 4K UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    لوح معلومات تفاعلي

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة 4K UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل unmapped

      اخطف أنظارهم

      شاشة متعددة اللمس في 10 نقاط.

      • 75 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

      CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

      أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

      الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        189,3  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        74,5  بوصة
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        490  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        معالجة السطح
        غطاء مانع للتوهج
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        دقة البكسل
        0,429 x ‏0,429 مم
        ألوان الشاشة
        1.07Billon
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        تقنية اللوحة
        IPS

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
        نقاط اللمس
        10 نقاط لمس متزامنة
        توصيل وتشغيل
        متوافقة مع HID
        زجاج واقٍ
        • زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
        • مانع للتوهج
        • مانع للانعكاس

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • مركّب (RCA)
        • HDMI
        • HDMI ‏(x4)
        • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 2)
        إخراج الفيديو
        • HDMI
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        إدخال الصوت
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        • مقبس حجم 3,5 مم (عدد 2)
        • مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        SPDIF
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • مقبس طاقة USB ‏(5 فولت و2 أمبير)
        • USB (عدد 4)
        • USB (عدد 2)

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
        • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 480i، ‏30، 60 هرتز
        • 576i،‏ 25، 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 2160p،‏ 30، ‏50، 60 هرتز
        • 480p،‏ 30، 60 هرتز
        • 576p،‏ 25، 50 هرتز

      • الراحة

        الوضعية
        أفقي (18/7)
        التوصيل الحلقي للإشارة
        توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        سهولة التثبيت
        الإدخال الذكي
        الذاكرة
        eMMC سعة 8 جيجابايت

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        21,7 مم
        تعيين العرض
        1739,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        1072,8  ملليمترًا
        تعيين العمق
        99,0  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        68,49  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        42,24  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,90  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        400 (أفقي) x‏ 400 (عمودي)، M8
        وزن المنتج
        64,7  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        142,64  رطل
        دعامة الإدخال الذكي
        100 x ‏200 مم

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 x‏ 15 واط RMS

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80% (عند التشغيل)، 10 - 90% (عند التخزين)  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        350  واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • كبل USB
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • سلك HDMI
        • كبل VGA
        الملحقات المضمّنة
        مشغّل Android بخاصية التوصيل المفتوحة (OPS)‏ (CRD50)
        نظام التشغيل: Android 7.1.2، الذاكرة: 4 جيجابايت RAM /‏ eMMc سعة 64 جيجابايت، وحدة المعالجة المركزية: Cortex-A72 ثنائي أكثر من 2,0 جيجاهرتز + وحدة معالجة مركزية: Cortex-A53 رباعي 64 بت

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • البرتغالية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • EPA
        • FCC، الفئة B
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • 3GP
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV3

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل USB
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • سلك HDMI
      • كبل VGA

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند