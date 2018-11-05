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    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    75BDL3151T/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة 4K UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

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    اخطف أنظارهم

    شاشة متعددة اللمس في 10 نقاط.

    • 75 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

    تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

    CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

    أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

    الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      189.3  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      74.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,429 x ‏0,429 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
      السطوع
      490  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07Billon
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      معالجة السطح
      غطاء مانع للتوهج
      تقنية اللوحة
      IPS

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      SPDIF
      إدخال الفيديو
      • مركّب (RCA)
      • HDMI
      • HDMI ‏(x4)
      • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 2)
      إدخال الصوت
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      • مقبس حجم 3,5 مم (عدد 2)
      • مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • مقبس طاقة USB ‏(5 فولت و2 أمبير)
      • USB (عدد 4)
      • USB (عدد 2)
      إخراج الفيديو
      • HDMI
      • VGA ‏(D-Sub تناظري)

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (18/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45
      الذاكرة
      eMMC سعة 8 جيجابايت

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 x‏ 15 واط RMS

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      350  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
      • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
      • 480i، ‏30، 60 هرتز
      • 576i،‏ 25، 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160p،‏ 30، ‏50، 60 هرتز
      • 480p،‏ 30، 60 هرتز
      • 576p،‏ 25، 50 هرتز

    • الأبعاد

      دعامة الإدخال الذكي
      100 x ‏200 مم
      تعيين العرض
      1739,7  ملليمترًا
      وزن المنتج
      64,7  كلغ
      تعيين الارتفاع
      1072,8  ملليمترًا
      تعيين العمق
      99,0  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      68,49  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      42.24  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 (أفقي) x‏ 400 (عمودي)، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      3,90  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      21,7 مم
      وزن المنتج (لِبرة)
      142,64  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80% (عند التشغيل)، 10 - 90% (عند التخزين)  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • 3GP
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WMV3
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل USB
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • سلك HDMI
      • كبل VGA
      الملحقات المضمّنة
      مشغّل Android بخاصية التوصيل المفتوحة (OPS)‏ (CRD50)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • البولندية
      • الأسبانية
      • التركية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • البرتغالية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • BSMI
      • CB
      • EPA
      • FCC، الفئة B

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
      نقاط اللمس
      10 نقاط لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
      • مانع للتوهج
      • مانع للانعكاس

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • كبل RS232
    • كبل USB
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل البدء السريع
    • سلك HDMI
    • كبل VGA
    Badge-D2C

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