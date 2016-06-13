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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    75BDL3010T/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    تقّرب من جمهورك أكثر من أي وقت مضى. تتميّز هذه الشاشة بالسرعة والدقة والمتانة العالية، وتقدّم أداءً عاليًا وموثوقية ووظائف استثنائية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

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    مع هذه الشاشة بدقة UltraHD

    • 75 بوصة
    • إضاءة LED للحافة
    • تقنية Ultra HD
    اختبر تفاعلاً استثنائيًا بفضل شاشة متعددة اللمس

    اختبر تفاعلاً استثنائيًا بفضل شاشة متعددة اللمس

    اختبر مستوى جديدًا من التفاعل بفضل تقنية اللمس المضمنة. استمتع بأعلى مستوى من تفاعل المستخدمين مع مرونة أعلى وأفضل أداء لمس متزامن بالإضافة إلى فرص تشغيل ممتازة. يتم تمكين الشاشات المتعددة اللمس مع ميزة التعرف على اللمس التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، إن وصلة USB متوافقة مع HID، لتشغيل ميزة التوصيل والتشغيل بشكل فعلي.

    شغّل المحتوى من 4 إدخالات منفصلة بواسطة QuadViewer

    شغّل المحتوى من 4 إدخالات منفصلة بواسطة QuadViewer

    استمتع بمرونة أكبر على شاشاتك، مع إمكانية تشغيل المحتوى من أربعة إدخالات منفصلة كحد أقصى، كل ذلك على شاشة واحدة. تعتبر ميزة QuadViewer مثالية لغرف التحكم والشركات وغرف الاجتماعات.

    ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

    ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

    يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

    CMND: تحكم بشاشاتك

    CMND: تحكم بشاشاتك

    أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.

    إدخال OPS اختياري لإنشاء حل متكامل

    إدخال OPS اختياري لإنشاء حل متكامل

    حوّل شاشتك إلى حل رقمي متكامل للافتات الإعلانية وقم بإنشاء شبكة شاشات متصلة وذكية وآمنة. إن "خاصية قابلية التوصيل المفتوحة" (OPS) هي فتحة قياسية حيث يمكنك إدخال مشغل وسائط بميزة OPS. يمكّنك هذا الحل الخالي من الأسلاك من تركيب جهاز أو استخدامه أو الاحتفاظ به عندما تحتاج إليه.

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

    4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

    شاهد شاشات Signage Solutions بطريقة لم تختبرها من قبل، بفضل دقة أعلى بأربع مرات من الشاشات التقليدية بدقة Full HD. تتميّز هذه الشاشة بدقة تبلغ 3840 × 2160 بكسل وبصور نقية وتنبض بالحياة، لتكون بمثابة نافذة إلى عالم جديد بالكامل.

    تبسيط الاجتماعات بفضل FailOver للمؤتمرات

    بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      189.3  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      74.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,429 x ‏0,429 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
      السطوع
      410  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1073M
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      معالجة السطح
      غطاء مانع للتوهج
      تقنية اللوحة
      IPS

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      • وصلة مكبر الصوت الخارجي
      • وصلة مقاس 3.5 ملم
      • SPDIF
      إدخال الفيديو
      • DisplayPort (1,2)‎‏‎
      • DVI-D
      • VGA ‏(D-Sub تناظري)
      • مكوّن (RCA)
      • مركّب (RCA)
      • HDMI (x3)‎
      إدخال الصوت
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      • مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      • USB
      • OPS
      • إخراج تيار متناوب
      إخراج الفيديو
      DisplayPort
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (16/7)
      صورة داخل صورة
      PIP
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      • DisplayPort
      سهولة التثبيت
      الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • HDMI (سلك واحد)
      • LAN ‏(RJ45)

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      200  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 480i، ‏30، 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 576i،‏ 25، 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 60 هرتز

    • الأبعاد

      دعامة الإدخال الذكي
      100 × 100 مم، 100 × 200 مم
      تعيين العرض
      1709,70  ملليمترًا
      وزن المنتج
      75  كلغ
      تعيين الارتفاع
      988,60  ملليمترًا
      تعيين العمق
      92,50  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      67,31  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      38.92  بوصة
      التثبيت على الحائط
      600 x‏ 400 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      3,64  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      29,20 مم
      وزن المنتج (لِبرة)
      165,35  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      5 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل USB
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      • سلك HDMI
      الإكسسوارات الاختيارية
      مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • البولندية
      • الأسبانية
      • التركية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • البرتغالية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • RoHS
      • C-Tick
      • FCC، الفئة أ
      • GOST

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
      نقاط اللمس
      10 نقاط لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
      • مانع للتوهج
      • مانع للانعكاس

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • كبل RS232
    • كبل USB
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل البدء السريع
    • دليل المستخدم على قرص مضغوط
    • سلك HDMI
    • الملحقات الاختيارية: مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)
    Badge-D2C

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