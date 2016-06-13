هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختبر مستوى جديدًا من التفاعل بفضل تقنية اللمس المضمنة. استمتع بأعلى مستوى من تفاعل المستخدمين مع مرونة أعلى وأفضل أداء لمس متزامن بالإضافة إلى فرص تشغيل ممتازة. يتم تمكين الشاشات المتعددة اللمس مع ميزة التعرف على اللمس التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، إن وصلة USB متوافقة مع HID، لتشغيل ميزة التوصيل والتشغيل بشكل فعلي.
شغّل المحتوى من 4 إدخالات منفصلة بواسطة QuadViewer
استمتع بمرونة أكبر على شاشاتك، مع إمكانية تشغيل المحتوى من أربعة إدخالات منفصلة كحد أقصى، كل ذلك على شاشة واحدة. تعتبر ميزة QuadViewer مثالية لغرف التحكم والشركات وغرف الاجتماعات.
ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver
يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
CMND: تحكم بشاشاتك
أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.
إدخال OPS اختياري لإنشاء حل متكامل
حوّل شاشتك إلى حل رقمي متكامل للافتات الإعلانية وقم بإنشاء شبكة شاشات متصلة وذكية وآمنة. إن "خاصية قابلية التوصيل المفتوحة" (OPS) هي فتحة قياسية حيث يمكنك إدخال مشغل وسائط بميزة OPS. يمكّنك هذا الحل الخالي من الأسلاك من تركيب جهاز أو استخدامه أو الاحتفاظ به عندما تحتاج إليه.
ميزة SmartPower لتوفير الطاقة
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل
شاهد شاشات Signage Solutions بطريقة لم تختبرها من قبل، بفضل دقة أعلى بأربع مرات من الشاشات التقليدية بدقة Full HD. تتميّز هذه الشاشة بدقة تبلغ 3840 × 2160 بكسل وبصور نقية وتنبض بالحياة، لتكون بمثابة نافذة إلى عالم جديد بالكامل.
تبسيط الاجتماعات بفضل FailOver للمؤتمرات
بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
189.3
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
74.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,429 x 0,429 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 @ 60 هرتز
السطوع
410
cd/m²
ألوان الشاشة
1073M
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
معالجة السطح
غطاء مانع للتوهج
تقنية اللوحة
IPS
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مكبر الصوت الخارجي
وصلة مقاس 3.5 ملم
SPDIF
إدخال الفيديو
DisplayPort (1,2)
DVI-D
VGA (D-Sub تناظري)
مكوّن (RCA)
مركّب (RCA)
HDMI (x3)
إدخال الصوت
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
USB
OPS
إخراج تيار متناوب
إخراج الفيديو
DisplayPort
تحكم خارجي
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (16/7)
صورة داخل صورة
PIP
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
DisplayPort
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
أداء الصورة
تحكم متقدم في الألوان
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
HDMI (سلك واحد)
LAN (RJ45)
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
200
واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800 × 600، 60، 72، 75 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بكسل، 60 هرتز
480i، 30، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576i، 25، 50 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080i، 25، 30 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز
الأبعاد
دعامة الإدخال الذكي
100 × 100 مم، 100 × 200 مم
تعيين العرض
1709,70
ملليمترًا
وزن المنتج
75
كلغ
تعيين الارتفاع
988,60
ملليمترًا
تعيين العمق
92,50
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
67,31
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
38.92
بوصة
التثبيت على الحائط
600 x 400 مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
3,64
بوصة
عرض الإطار الخارجي
29,20 مم
وزن المنتج (لِبرة)
165,35
رطل
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 3000 م
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
5 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
الرطوبة النسبية
20 ~ 80
%
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
تشغيل صور USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
تشغيل صوت USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
الملحقات
الملحقات المضمّنة
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
كبل USB
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
دليل المستخدم على قرص مضغوط
سلك HDMI
الإكسسوارات الاختيارية
مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
العربية
الإنكليزية
الفرنسية
الألمانية
الإيطالية
اليابانية
البولندية
الأسبانية
التركية
الروسية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
البرتغالية
الضمان
ضمان لمدة 3 سنوات
الموافقات التنظيمية
CE
CCC
UL/cUL
RoHS
C-Tick
FCC، الفئة أ
GOST
التفاعل
تقنية اللمس المتعدد
لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
نقاط اللمس
10 نقاط لمس متزامنة
توصيل وتشغيل
متوافقة مع HID
زجاج واقٍ
زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
مانع للتوهج
مانع للانعكاس
ما محتويات الصندوق؟
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
كبل USB
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
دليل المستخدم على قرص مضغوط
سلك HDMI
الملحقات الاختيارية: مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)