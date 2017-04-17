اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع الشاشة الاحترافية H-Line من Philips بدقة 4K UHD وسطوع فائق. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي للأماكن الكثيرة الحركة والعرضة لضوء محيط عالٍ؛ بدءًا من المطارات ووصولاً إلى مراكز التسوّق.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
QuadViewer. شغّل إشارات من أربعة مصادر على شاشة واحدة.
حوّل شاشة Philips احترافية واحدة إلى جدار فيديو مقاس 2x2 بدون إطار خارجي. فمن خلال توصيل أربعة مصادر مستقلّة، يمكنك تشغيل قنوات متعددة معاً بسهولة تامة. وما عليك سوى أن تحدد للشاشة المنطقة والمحتوى الذي ستشغّله. تعتبر هذه الشاشة مثالية لغرف التحكّم بالبث، حيث يجب أن يكون البث من كاميرات متعددة واضحًا بالكامل.
عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية
زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).
سطوع مرتفع (3000 شمعة/م2). مناسبة للاستخدام في الأماكن شبه الخارجية
فليكن تأثيرك مدوٍّ في الأماكن الساطعة وشبه الخارجية. تتميّز هذه الشاشة بسطوع مرتفع جدًا يبلغ 3000 شمعة/م2، وهي مثالية لجذب الانتباه في الأماكن الكبيرة والصاخبة والعرضة لإضاءة محيطة عالية.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
189.3
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
74.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,429 x 0,429 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 @ 60 هرتز
السطوع
3000
cd/m²
ألوان الشاشة
1.07 مليار
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
89
درجة
زاوية العرض (عمودية)
89
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
تقنية اللوحة
IPS
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
وصلة مكبر الصوت الخارجي
SPDIF
إدخال الفيديو
VGA (D-Sub تناظري)
DisplayPort (1,2)
DVI-D
HDMI (x2)
مكوّن الفيديو (RCA) (عدد 3)
مركّب (المكوّن المشترك Y)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
توصيلات أخرى
إخراج تيار متناوب
OPS
USB
إخراج الفيديو
DisplayPort
تحكم خارجي
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
RJ45
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (24/7)
عمودي (24/7)
صورة داخل صورة
PIP
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
DisplayPort
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
أداء الصورة
تحكم متقدم في الألوان
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
HDMI (سلك واحد)
LAN (RJ45)
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
400
واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
1024 × 768، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800 × 600، 60، 72، 75 هرتز
تنسيقات الفيديو
1080i، 25، 30 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز
480i، 30، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576i، 25، 50 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1681,2
ملليمترًا
وزن المنتج
54.1
كلغ
تعيين الارتفاع
955,6
ملليمترًا
تعيين العمق
142,4
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
66,19
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
37.62
بوصة
التثبيت على الحائط
600 x 400 مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
5,61
بوصة
عرض الإطار الخارجي
15,3 مم
وزن المنتج (لِبرة)
119,27
رطل
عرض الإدخال الذكي
136
ملليمترًا
ارتفاع الإدخال الذكي
300
ملليمترًا
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 3000 م
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
الرطوبة النسبية
20 ~ 80
%
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
تشغيل صور USB
BMP
GIF
JPEG
PNG
تشغيل صوت USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
PLS
الملحقات
الملحقات المضمّنة
سلك طاقة التيار المتناوب
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
جهاز تحكم عن بُعد
كبل RS232
سلك HDMI
كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
دليل البدء السريع
كبل VGA
الملحقات المضمّنة
كبل سلسلة تعاقبية RS232
الإكسسوارات الاختيارية
مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
الإنكليزية
الفرنسية
الألمانية
الإيطالية
البولندية
الروسية
الأسبانية
التركية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
العربية
اليابانية
البرتغالية
الضمان
ضمان لمدة 3 سنوات
الموافقات التنظيمية
CE
BSMI
CB
FCC، الفئة B
EAC
EnergyStar 7.0
PSB
UL
ما محتويات الصندوق؟
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
سلك طاقة التيار المتناوب
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
جهاز تحكم عن بُعد
كبل RS232
سلك HDMI
كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
دليل البدء السريع
كبل VGA
الملحقات الاختيارية: مستشعر بالأشعة تحت الحمراء للحركة الخفيفة (CRD41)