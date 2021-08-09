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4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

65PUT8516/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • خيارك الوحيد للجودة الفائقة خيارك الوحيد للجودة الفائقة خيارك الوحيد للجودة الفائقة
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    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    65PUT8516/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    خيارك الوحيد للجودة الفائقة

    أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    خيارك الوحيد للجودة الفائقة

    أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات

    خيارك الوحيد للجودة الفائقة

    أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    خيارك الوحيد للجودة الفائقة

    أصبح اختيار تلفزيونك التالي أسهل من أي وقت مضى. عندما تبحث عن جودة رائعة للصورة والصوت والاتصال السهل وتجربة اللعب السريع والسهل، فجهاز The One هو خيارك الوحيد. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على Ambilight لتجربة غامرة لا مثيل لها. إكتشف كلّ المميزات

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      4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android مع Ambilight

      • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
      • دعم تنسيقات HDR الأساسية
      • محرك P5 Perfect Picture
      • 164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
      The one مع Ambilight السحرية. فقط من Philips.

      The one مع Ambilight السحرية. فقط من Philips.

      مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيكون استثنائيًا. استمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية واختبر صوتًا واسعًا يتميّز بمستوى وضوح وعمق حقيقي.

      ذكي بكل بساطة. تلفزيون Android

      ذكي بكل بساطة. تلفزيون Android

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      صورة مثالية دائمًا، بغض النظر عن المصدر. محرك P5 من Philips

      صورة مثالية دائمًا، بغض النظر عن المصدر. محرك P5 من Philips

      يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.

      تلفزيون يقدّم صورة HDR تنبض بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      تلفزيون يقدّم صورة HDR تنبض بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      مناسب للصوت المتعدد الغرف. توافق مع DTS Play-Fi

      مناسب للصوت المتعدد الغرف. توافق مع DTS Play-Fi

      يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الفيلم أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.

      رائع للألعاب. معدل تأخير منخفض جدًا على أي وحدة تحكّم.

      رائع للألعاب. معدل تأخير منخفض جدًا على أي وحدة تحكّم.

      يتميّز تلفزيون Philips بأحدث اتصال HDMI 2.1 وينتقل تلقائيًا إلى معدل تأخير منخفض عند بدء تشغيل لعبة على وحدة التحكّم الخاصة بك. يتم دعم VRR للعب سلس وسريع الحركة. يضيف وضع الألعاب في Ambilight الإثارة إلى أجواء الغرفة.

      تنسيقات HDR الأساسية. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      تنسيقات HDR الأساسية. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+‎ إلى أقصى حد. فيتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أأردت مشاهدة مسلسل رائج أم الفيلم الضارب الجديد، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية. Dolby Vision وDolby Atmos. رؤية وصوت سينمائيان.

      تصميم رفيع وجذاب

      تصميم رفيع وجذاب

      هل تبحث عن تلفزيون يتّسع في غرفتك؟ يأتي هذا التلفزيون الذكي بدقة 4K مزوّدًا بشاشة من دون إطار تقريبًا، وهي تتماشى مع أي ديكور داخلي. أما القدمَين الرفيعتَين فتجعلان الشاشة وكأنها طافية فوق وحدة التلفزيون، كما يمكنك توسيعهما لتتّسعان مكبرات الصوت العمودية الأطوال.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب
        ميزات Ambilight
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك الصورة
        محرك P5 Perfect Picture
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎
        • Micro Dimming Pro
        • إدارة ألوان ISF

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • لغاية 4K UHD‏ بدقة 3840‏x ‏2160 على 60 هرتز
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 10 (Q)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Disney+‎
        • تطبيق للياقة البدنية
        • Spotify
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        SimplyShare
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        • تنزيل FW في الخلفية
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        • موصل الخدمة
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم لكل المنافذ
        HDMI eARC
        نعم على HDMI2
        HDMI VRR
        نعم، على HDMI1 وHDMI2

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        • HEVC
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • Dolby Atmos
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • الوضع الليلي
        • ذكاء اصطناعي EQ
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص الصوت Mimi
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 10 واط (عدد 2) بنطاق كامل

      • الأبعاد

        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        ‎300 x 300 مم
        عمق العلبة
        170,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        995,0  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1600,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        23,7  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        27.0  كلغ
        تعيين العمق
        85.1  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        270,9  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        833,5  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        908,6  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1450,5  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1450,5  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        36,6  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA

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          الآراء

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. كل الحقوق محفوظة.

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