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7100 series

4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

65PUT7101/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
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    7100 series 4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

    65PUT7101/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

    تلفزيون مذهل يقدّم جودة صور بدقة 4K Ultra HD وAmbilight. استمتع بسلسلة 7100 من Philips المتميّزة بتصميمها الرائع، لتجربة ترفيه استثنائية وصوت غني. وبفضل Android TV، ستتمكن من اختبار ميزات إضافية بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7100 series 4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

    تلفزيون مذهل يقدّم جودة صور بدقة 4K Ultra HD وAmbilight. استمتع بسلسلة 7100 من Philips المتميّزة بتصميمها الرائع، لتجربة ترفيه استثنائية وصوت غني. وبفضل Android TV، ستتمكن من اختبار ميزات إضافية بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

    تلفزيون مذهل يقدّم جودة صور بدقة 4K Ultra HD وAmbilight. استمتع بسلسلة 7100 من Philips المتميّزة بتصميمها الرائع، لتجربة ترفيه استثنائية وصوت غني. وبفضل Android TV، ستتمكن من اختبار ميزات إضافية بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7100 series 4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

    تلفزيون مذهل يقدّم جودة صور بدقة 4K Ultra HD وAmbilight. استمتع بسلسلة 7100 من Philips المتميّزة بتصميمها الرائع، لتجربة ترفيه استثنائية وصوت غني. وبفضل Android TV، ستتمكن من اختبار ميزات إضافية بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

      مع Ambilight‏ من 3 جوانب

      • 164 سم (65 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • DVB-T/T2
      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

      مع Ambilight ستتغيّر نظرتك إلى أجهزة التلفزيون إلى الأبد

      مع Ambilight ستتغيّر نظرتك إلى أجهزة التلفزيون إلى الأبد

      لم لا تختار جهاز تلفزيون يوفر جوًا من الدفء والحيوية يتماشى مع أجواء منزلك الاستثنائية؟ تبعث تقنية Ambilight الفريدة من Philips وهجًا عريضًا من الجوانب الثلاثة لشاشة التلفزيون إلى الحائط المجاور، لتبدو شاشتك أعرض ولتزويدك بتجربة مشاهدة غامرة. تنتقل الألوان والأجواء الحيوية والحماسية من شاشة التلفزيون إلى غرفة الجلوس بأكملها، لتستمتع بتجربة مشاهدة خارجة عن المألوف.

      أطلق العنان لطاقة المعالج الرباعي النواة و نظام Android المضمّن

      أطلق العنان لطاقة المعالج الرباعي النواة و نظام Android المضمّن

      يتماشى المعالج الرباعي النواة من Philips مع قوة نظام Android لتزويدك بتجربة لعب شيّقة. وبفضل نظام Android المضمّن في تلفزيونك، ستتمكّن من التنقل بين التطبيقات وتشغيلها وتشغيل مقاطع الفيديو بسرعة وسلاسة ومتعة عالية.

      متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips: تجاوز حدود التلفزيون

      متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips: تجاوز حدود التلفزيون

      يتخطى متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips حدود برمجة التلفزيون التقليدية لتزويدك بمجموعة كبيرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. فتقدّم لك الذاكرة سعة 16 جيجابايت القابلة للتوسيع مساحة كافية لتخزين كل محتوياتك المفضّلة ولتثبيت المزيد من التطبيقات.

      اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

      اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

      High Dynamic Range Plus هو معيار جديد في عالم الفيديو. فهو يقدّم معنى جديدًا لمفهوم الترفيه داخل المنزل بفضل التحسينات في مستوى التباين واللون. استمتع بتجربة حسيّة تلتقط الصور الأساسية الغنية والحيوية إلا أنها تعكس بدقة نوايا مبتكِر المحتوى. أما النتيجة النهائية؟ فهي مناطق مشرقة أكثر سطوعًا، ومستوى تباين أعلى، ومجموعة أكبر من الألوان والتفاصيل التي لم تشهدها من قبل.

      استمتع بصورة تنبض بالحياة مع Pixel Precise Ultra HD

      استمتع بصورة تنبض بالحياة مع Pixel Precise Ultra HD

      يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة في كل مرة ومهما كان المصدر.

      تحسّن Premium Color الألوان بصورة استثنائية

      تحسّن Premium Color الألوان بصورة استثنائية

      تجمع Premium Color من Philips مجموعة واسعة من الألوان التي تم تحسينها بنسبة 85% مع معالجة 4 تريليون لون. وبالتالي، ومع دقة الألوان الهائلة هذه والألوان المشبّعة والساطعة، ستنغمس في المحتوى الذي تشاهده بالكامل.

      لمسات نهائية: تلفزيون يتميّز بشكله الرائع الذي يتماشى مع أدائه الاستثنائي

      منزلك يعبّر عن أسلوبك. اختار مصممونا ألواناً سلسة ومنمّقة وتشطيبات عالية الجودة مثل الكروم المصقول لابتكار تصميم تلفزيون يتماشى مع ديكور منزلك بسلاسة تامة.

      اسمع أدقّ التفاصيل مع صوت DTS المتميّز

      تتطلّب مكبرات الصوت الرائعة التلفزيون تستلزم محرك معالجة قويًا جداً يحافظ على نقاء المحتوى الصوتي الأساسي. وقد تم تصميم مجموعة DTS Premium Suite خصيصًا لتزويد العملاء بالتجربة التي يتوقّعون الحصول عليها من معالجة صوت عالية الأداء: صوت محيط غامر مع جهير عميق وغني وحوار نقي تمامًا بمستويات صوت قصوى ومن دون أي تقلبات أو مقاطعة أو تشويش.

      معيار HEVC الجديد المدمج للاستمتاع بدقة 4k العالية الجودة

      يسمح لك معيار HEVC الجديد المدمج بالاستمتاع ببث صورة بدقة 4k العالية الجودة.

      حاملات معدنية شريطية بتصميم مفتوح مع تشطيبات بتأثير السفع الرملي الفاخر

      استمتع بالتصميم الرائع الذي تتميّز به هذه الحاملات المعدنية الشريطية المفتوحة. فقد تم تصميم قوائمها الرفيعة للحصول على شكل هندسي مثالي وبسيط كما أنها تتميّز بزاوية انحناء مثالية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، ستأسرك التشطيبات الفريدة من الكروم الداكن بأناقتها.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        ميزات Ambilight
        • موسيقى Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • وضع الألعاب
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • تأقلم مع لون الجدار
        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        65  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        164  سم
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        السطوع
        400  cd/m²
        تحسين الصورة
        • Micro Dimming Pro
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • Ultra Resolution
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        محرك الصورة
        Pixel Precise Ultra HD

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1/2
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات كمبيوتر على HDMI3/4
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز
        • دقّة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1/2
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI3/4
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز
        • دقّة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        دعم HEVC
        نعم

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android™ 5.1 ‏(Lollipop)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        حجم الذاكرة (Flash)
        • 16 غيغابايت*
        • قابل للتمديد من خلال التخزين على جهاز USB
        حجم الذاكرة لتثبيت التطبيقات
        8 غيغابايت

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • وظيفة MultiRoom لبث المحتوى بين جهاز عميل وجهاز خادم
        • SimplyShare
        التلفزيون التفاعلي
        HbbTV
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • التواصل الاجتماعي على التلفزيون
        • TV on Demand
        • YouTube
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • NowOnTV
        • دليل التلفزيون
        • فيديو عند الطلب
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع لوحة مفاتيح

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • الحاويات: AVI وMKV
        • HEVC
        • MPEG-1
        • WMV9/VC1
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SMI
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        تنسيقات تشغيل الصورة
        JPEG

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        30 واط
        تحسين الصوت
        • صوت واضح
        • الصوت الذكي
        ميزات الصوت
        تقنية الحلقات الثلاثية

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        ميزات HDMI
        • قناة إرجاع الصوت
        • 4K
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        عدد USB
        3
        الاتصال اللاسلكي
        • نطاق مزدوج
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • موصل الخدمة
        • إدخال الصوت (DVI)
        HDCP 2.2
        • نعم على HDMI1
        • نعم على HDMI2

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt;0,3
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
        0.5

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • بطاريتان AAA

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        160  ملليمترًا
        وزن المنتج
        28,05  كلغ
        تعيين العرض
        1452,9  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1452.9  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        400 x‏ 200 ملم
        ارتفاع العلبة
        985  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1570  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        848,02  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        38,5  كلغ
        تعيين العمق
        67,2  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        912.6  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        263.3  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        28.85  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • بطاريتان AAA

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          الآراء

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
          • تعتمد عروض الألعاب السحابية على موفّري الألعاب.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • ترتبط وظيفة Google Cast بالتطبيقات والأجهزة الجاهزة لاستخدام Google Cast. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة منتجات Google Cast.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
          • نحيطك علمًا أنه يمكن دعم وظيفة Netflix HDR في التلفزيون حاليًا عبر HDMI وUSB فقط. أما بث Netflix HDR عبر الإنترنت/DLNA فسيصبح متوفراً بالكامل عبر دفع برنامج IP.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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