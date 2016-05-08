هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختبر مستوى جديدًا من التفاعل بفضل تقنية اللمس المضمنة. استمتع بأعلى مستوى من تفاعل المستخدمين مع مرونة أعلى وأفضل أداء لمس متزامن بالإضافة إلى فرص تشغيل ممتازة. يتم تمكين الشاشات المتعددة اللمس مع ميزة التعرف على اللمس التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، إن وصلة USB متوافقة مع HID، لتشغيل ميزة التوصيل والتشغيل بشكل فعلي.
CMND: تحكم بشاشاتك
أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.
ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver
يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
ميزة SmartPower لتوفير الطاقة
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل HTML5
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بواسطة مستعرض HTML5 المضمن. صمم محتوى اللافتات الإعلانية عبر الإنترنت واعمد إلى توصيله بشاشة أو بشبكتك بأكملها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بكبل إنترنت RJ45 للاتصال بالشبكة وقم بتوصيل الشاشة بعنوان URL المخصص لتصبح جاهزًا لتشغيل المحتويات المستندة إلى السحابة.
زجاج مانع للتوهج مع تخاطل بصري منخفض
اختبر تجربة اللمس الأكثر تأثيرًا بفضل شاشة اللمس المضمنة هذه، والمزودة بزجاج مانع للتوهج مع تخاطل بصري منخفض. ستستمتع بصور واضحة جدًا مع ألوان زاهية ونقاوة تامة نظرًا لعدم التوهج أو بفضل مستوى التوهج المنخفض والانعكاس المنخفض على الشاشة.
AMVA لعرض صور عريضة وبتباين عالٍ جدًا وزاهية
تستخدم شاشة LED من Philips AMVA تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك نسب تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع التطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور واضحة حتى في وضع العرض العمودي.
شاشة LED بدقة كاملة لصور زاهية بنسبة تباين استثنائية
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. تخيل دمج التفاصيل الدقيقة مع التباين الشديد والألوان الواقعية للحصول على صورة تنبض بالحياة.
تبسيط الاجتماعات بفضل FailOver للمؤتمرات
بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
163.9
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
65
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
1920x1080 بكسل
دقة البكسل
0,74 x 0,74 مم
الدقة المثلى
1920 × 1080 @ 60 هرتز
السطوع
350
cd/m²
ألوان الشاشة
1.07 مليار
نسبة التباين (نموذجي)
3000:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
معالجة السطح
غطاء مانع للتوهج
تقنية اللوحة
VA
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
وصلة مكبر الصوت الخارجي
إدخال الفيديو
DisplayPort (1,2)
HDMI (x2)
DVI-D
VGA (D-Sub تناظري)
USB
مكوّن (BNC)
مركّب (BNC)
إدخال الصوت
الصوت اليسار/اليمين (RCA)
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
USB
OPS
إخراج الفيديو
DisplayPort
DVI-I
VGA (عبر DVI-D)
تحكم خارجي
RJ45
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (16/7)
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
سلك واحد (HDMI-CEC)
LAN (RJ45)
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
الاستهلاك (وضع التشغيل)
176 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800 × 600، 60، 72، 75 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
1080i، 25، 30 هرتز
480i، 30، 60 هرتز
576i، 25، 50 هرتز
الأبعاد
دعامة الإدخال الذكي
100 × 100 مم، 100 × 200 مم
تعيين العرض
1492,40
ملليمترًا
وزن المنتج
43.1
كلغ
تعيين الارتفاع
867,40
ملليمترًا
تعيين العمق
99,80
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
58,76
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
34.15
بوصة
التثبيت على الحائط
400 x 400 مم، M6
تعيين العمق (بوصة)
3,93
بوصة
عرض الإطار الخارجي
29.2
وزن المنتج (لِبرة)
95
رطل
شروط التشغيل
الارتفاع
0 ~ 3000
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
الرطوبة النسبية
20 ~ 80
%
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
تشغيل صور USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
تشغيل صوت USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
الملحقات
الملحقات المضمّنة
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
كبل USB
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
دليل المستخدم على قرص مضغوط
الإكسسوارات الاختيارية
حامل التثبيت على الطاولة
جهاز استقبال HDBaseT OPS (CRD25)
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
العربية
الإنكليزية
الفرنسية
الألمانية
الإيطالية
البولندية
الأسبانية
التركية
الروسية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
اليابانية
الضمان
ضمان لمدة 3 سنوات
الموافقات التنظيمية
CE
UL/cUL
RoHS
CB
C-Tick
EnergyStar 7.0
EPEAT
FCC، الفئة B
GOST
التفاعل
تقنية اللمس المتعدد
لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
نقاط اللمس
10 نقاط لمس متزامنة
توصيل وتشغيل
متوافقة مع HID
زجاج واقٍ
زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
مانع للتوهج
مانع للانعكاس
ما محتويات الصندوق؟
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
سلك طاقة التيار المتناوب
كبل RS232
كبل USB
جهاز تحكم عن بُعد
بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
دليل البدء السريع
دليل المستخدم على قرص مضغوط
الملحقات الاختيارية: حامل التثبيت على الطاولة
الملحقات الاختيارية: جهاز استقبال HDBaseT OPS (CRD25)