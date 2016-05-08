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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    65BDL3010T/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    تقّرب من جمهورك أكثر من أي وقت مضى. تتميّز هذه الشاشة بالسرعة والدقة والمتانة العالية، وتقدّم أداءً عاليًا وموثوقية ووظائف استثنائية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

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    اكتشف مستوىً جديدًا من التفاعل

    بفضل شاشة LED هذه المتعددة اللمس

    • 65 بوصة
    • 1920 x ‏1080 (Full HD)
    اختبر تفاعلاً استثنائيًا بفضل شاشة متعددة اللمس

    اختبر تفاعلاً استثنائيًا بفضل شاشة متعددة اللمس

    اختبر مستوى جديدًا من التفاعل بفضل تقنية اللمس المضمنة. استمتع بأعلى مستوى من تفاعل المستخدمين مع مرونة أعلى وأفضل أداء لمس متزامن بالإضافة إلى فرص تشغيل ممتازة. يتم تمكين الشاشات المتعددة اللمس مع ميزة التعرف على اللمس التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، إن وصلة USB متوافقة مع HID، لتشغيل ميزة التوصيل والتشغيل بشكل فعلي.

    CMND: تحكم بشاشاتك

    CMND: تحكم بشاشاتك

    أمسك بزمام الأمور بفضل النظام الأساسي والقوي لإدارة الشاشات CMND. إذ يمكنك تحديث المحتويات وإدارتها بفضل CMND & Create أو التحكم بإعداداتك بفضل CMND & Control، فلا شيء مستحيل مع CMND.

    ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

    ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

    يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

    يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل HTML5

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل HTML5

    اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بواسطة مستعرض HTML5 المضمن. صمم محتوى اللافتات الإعلانية عبر الإنترنت واعمد إلى توصيله بشاشة أو بشبكتك بأكملها. ما عليك سوى توصيل الشاشة بكبل إنترنت RJ45 للاتصال بالشبكة وقم بتوصيل الشاشة بعنوان URL المخصص لتصبح جاهزًا لتشغيل المحتويات المستندة إلى السحابة.

    زجاج مانع للتوهج مع تخاطل بصري منخفض

    اختبر تجربة اللمس الأكثر تأثيرًا بفضل شاشة اللمس المضمنة هذه، والمزودة بزجاج مانع للتوهج مع تخاطل بصري منخفض. ستستمتع بصور واضحة جدًا مع ألوان زاهية ونقاوة تامة نظرًا لعدم التوهج أو بفضل مستوى التوهج المنخفض والانعكاس المنخفض على الشاشة.

    AMVA لعرض صور عريضة وبتباين عالٍ جدًا وزاهية

    تستخدم شاشة LED من Philips AMVA تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك نسب تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع التطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور واضحة حتى في وضع العرض العمودي.

    شاشة LED بدقة كاملة لصور زاهية بنسبة تباين استثنائية

    تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. تخيل دمج التفاصيل الدقيقة مع التباين الشديد والألوان الواقعية للحصول على صورة تنبض بالحياة.

    تبسيط الاجتماعات بفضل FailOver للمؤتمرات

    بفضل FailOver، بات بإمكانك تبسيط العروض التقديمية والمؤتمرات عبر الفيديو. عندما لا يتم استخدام غرفة اجتماعات أو مؤتمرات، يمكن تشغيل محتوى الخلفية من أي مصدر إدخال تختاره. وعندما يبدأ الاجتماع وتحتاج إلى مشاركة عرض تقديمي على شاشتك، ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر، وستبدّل الشاشة تلقائيًا مصادر الإدخال وتعرض محتوى شاشاتك، من دون الحاجة إلى تبديل الإدخالات يدويًا.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      163.9  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      65  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0,74 x‏ 0,74 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      350  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      3000:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      معالجة السطح
      غطاء مانع للتوهج
      تقنية اللوحة
      VA

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      • وصلة مكبر الصوت الخارجي
      إدخال الفيديو
      • DisplayPort (1,2)‎‏‎
      • HDMI (x2)‎
      • DVI-D
      • VGA ‏(D-Sub تناظري)
      • USB
      • مكوّن (BNC)
      • مركّب (BNC)
      إدخال الصوت
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      • مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      • USB
      • OPS
      إخراج الفيديو
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (عبر DVI-D)
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (16/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      سهولة التثبيت
      الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • سلك واحد (HDMI-CEC)
      • LAN ‏(RJ45)

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
      الاستهلاك (وضع التشغيل)
      176 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
      • 480i، ‏30، 60 هرتز
      • 576i،‏ 25، 50 هرتز

    • الأبعاد

      دعامة الإدخال الذكي
      100 × 100 مم، 100 × 200 مم
      تعيين العرض
      1492,40  ملليمترًا
      وزن المنتج
      43.1  كلغ
      تعيين الارتفاع
      867,40  ملليمترًا
      تعيين العمق
      99,80  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      58,76  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      34.15  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 x ‏400 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      3,93  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      29.2
      وزن المنتج (لِبرة)
      95  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل USB
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      الإكسسوارات الاختيارية
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز استقبال HDBaseT OPS ‏(CRD25)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البولندية
      • الأسبانية
      • التركية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • اليابانية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • UL/cUL
      • RoHS
      • CB
      • C-Tick
      • EnergyStar 7.0
      • EPEAT
      • FCC، الفئة B
      • GOST

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
      نقاط اللمس
      10 نقاط لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • زجاج مقوّى للسلامة بحجم 5 مم
      • مانع للتوهج
      • مانع للانعكاس

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • كبل RS232
    • كبل USB
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل البدء السريع
    • دليل المستخدم على قرص مضغوط
    • الملحقات الاختيارية: حامل التثبيت على الطاولة
    • الملحقات الاختيارية: جهاز استقبال HDBaseT OPS ‏(CRD25)
    Badge-D2C

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