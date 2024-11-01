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  • اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000 اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000 اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000

    Signage Solutions اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000

    65BDL2050A/00

    اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000

    تُعيد السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips مفهوم الشاشات الإعلانية إلى أساسياته مقدمة شاشة بسيطة وأنيقة للعمل بنمط 16/7 ومناسبة للتكاملات التي لا تتطلب ميزات إضافية معقّدة. وهي تعمل بنظام Android 14 وبدقة UHD وبسطوع 400 شمعة لكل متر مربع.

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    Signage Solutions اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000

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    اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000

    تصميم أصيل – بساطة العرض الرقمي

    • 65 بوصة
    • مشغّلة بواسطة نظام Android 14
    • 400 شمعة/متر مربع

    16/7 – يعرض محتواك عندما تحتاج إليه.

    مع سطوع يبلغ 400 شمعة/المتر المربع، صُممت السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips بدقة UHD للعمل بنمط 16/7 ما يجعلها مثالية للشركات التي تعمل من الصباح حتى المساء وتسعى لإحداث تأثير.

    نظام Android 14 الاحترافي على الشريحة.

    تم تصميم السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips التي تعمل بنظام Android 14، على منصة احترافية مع اتصال وأمان موثوقين مدمجين. تم تحسينها لتطبيقات Android الأصلية وهي تمكّنك من تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة، ما يلغي الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي.

    ميزة اختيارية لمشاركة الشاشة لاسلكيًا عبر ScreenShare من Philips.

    طوّر شاشة العرض لديك برؤية مستقبلية من خلال نهجنا المعياري الذي يتيح إضافة WiFi وBluetooth عبر وحدة CRD22 الاختيارية إلى جانب ScreenShare من Philips ويركز أيضًا على إعادة الاستخدام وقابلية إعادة التدوير والاستدامة مع تقليل نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

    أساسيات FailOver. موثوقية أكبر لاستمرار عرض المحتوى من دون انقطاع.

    تعمل ميزة FailOver عبر اكتشاف التوصيل السريع بجهد 5 فولت. وتُعد هذه الميزة أساسية للتطبيقات التجارية ذات المتطلبات العالية، إذ تتيح إعداد مصدر محتوى احتياطي يعمل تلقائيًا في حال تعذر المصدر الرئيسي.

    Wave ready من Philips لإدارة الجهاز عن بُعد.

    أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. فهي توفر لك الوقت والطاقة والتأثير البيئي.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      163.9  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      64.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,372 x‏ 0,372 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      السطوع
      400  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • مسح تدريجي
      • تحسين التباين الديناميكي
      • إزالة التشابك التكيفية للحركة
      تقنية اللوحة
      ADS
      نظام التشغيل
      Android 14
      الضباب
      1%

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الفيديو
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
      • USB-C (عدد 1) مع PD بقدرة 4,5 واط
      توصيلات أخرى
      USB 3.0 ‏(عدد 2)
      إخراج الفيديو
      غير متوفر
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      منفذ إخراج
      مقبس مقاس 3,5 مم (مستوى صوت ثابت)

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (16/7)
      • عمودي (16/7)
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 3‏ × 3
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • قابلة للإقفال
      • مخفية
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الوضع الاقتصادي
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      RJ45

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 - 240 فولت تقريبًا، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      134  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
      • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1280‏ × 720، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 3840 × 2160، ‏60 هرتز، 50 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160p،‏ 50، 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1462,3  ملليمترًا
      وزن المنتج
      28.5  كلغ
      تعيين الارتفاع
      837,3  ملليمترًا
      تعيين العمق
      68,9 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 89,9 مم (العمق على المقبض)  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      57,57  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      32.96  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 مم × 400 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      14,9 مم (إطار خارجي متساوٍ)
      وزن المنتج (لِبرة)
      62,83  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      5 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      10 ~ 90% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • AVI
      • MP4
      • WEBM
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • مشغّل داخلي

      CPU
      رباعي النواة Cortex ‏A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      الذاكرة
      3 جيجابايت RAM
      التخزين
      16 غيغابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • كبل الطاقة بطول 1,8 متر
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كبل خارجي بالأشعة تحت الحمراء
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
      • شارة الشعار
      • غطاء USB وبرغي
      الإكسسوارات الاختيارية
      • وحدة Wifi وBluetooth طراز CRD22
      • ترخيص Philips ScreenShare لطراز CRD73

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • التلميع
      • الروسية
      • الأسبانية
      • التركية
      • اليابانية
      • العربية
      • الدانماركية
      • السويدية
      • الفنلندية
      • النرويجية
      • الهولندية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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