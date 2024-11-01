Signage Solutions اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000
65BDL2050A/00
اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000
تُعيد السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips مفهوم الشاشات الإعلانية إلى أساسياته مقدمة شاشة بسيطة وأنيقة للعمل بنمط 16/7 ومناسبة للتكاملات التي لا تتطلب ميزات إضافية معقّدة. وهي تعمل بنظام Android 14 وبدقة UHD وبسطوع 400 شمعة لكل متر مربع.
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Signage Solutions اللافتات الإعلانية من Philips السلسلة 2000
مع سطوع يبلغ 400 شمعة/المتر المربع، صُممت السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips بدقة UHD للعمل بنمط 16/7 ما يجعلها مثالية للشركات التي تعمل من الصباح حتى المساء وتسعى لإحداث تأثير.
نظام Android 14 الاحترافي على الشريحة.
تم تصميم السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips التي تعمل بنظام Android 14، على منصة احترافية مع اتصال وأمان موثوقين مدمجين. تم تحسينها لتطبيقات Android الأصلية وهي تمكّنك من تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة، ما يلغي الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي.
ميزة اختيارية لمشاركة الشاشة لاسلكيًا عبر ScreenShare من Philips.
طوّر شاشة العرض لديك برؤية مستقبلية من خلال نهجنا المعياري الذي يتيح إضافة WiFi وBluetooth عبر وحدة CRD22 الاختيارية إلى جانب ScreenShare من Philips ويركز أيضًا على إعادة الاستخدام وقابلية إعادة التدوير والاستدامة مع تقليل نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).
أساسيات FailOver. موثوقية أكبر لاستمرار عرض المحتوى من دون انقطاع.
تعمل ميزة FailOver عبر اكتشاف التوصيل السريع بجهد 5 فولت. وتُعد هذه الميزة أساسية للتطبيقات التجارية ذات المتطلبات العالية، إذ تتيح إعداد مصدر محتوى احتياطي يعمل تلقائيًا في حال تعذر المصدر الرئيسي.
Wave ready من Philips لإدارة الجهاز عن بُعد.
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل السلسلة 2000 من شاشات اللافتات الإعلانية من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. فهي توفر لك الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
163.9
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
64.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,372 x 0,372 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
400
cd/m²
ألوان الشاشة
1.07 مليار
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
مسح تدريجي
تحسين التباين الديناميكي
إزالة التشابك التكيفية للحركة
تقنية اللوحة
ADS
نظام التشغيل
Android 14
الضباب
1%
إمكانية الاتصال
إدخال الفيديو
HDMI 2.0 (عدد 2)
USB-C (عدد 1) مع PD بقدرة 4,5 واط
توصيلات أخرى
USB 3.0 (عدد 2)
إخراج الفيديو
غير متوفر
تحكم خارجي
RJ45
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
منفذ إخراج
مقبس مقاس 3,5 مم (مستوى صوت ثابت)
الملاءمة
الوضعية
أفقي (16/7)
عمودي (16/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 3 × 3
التحكم بلوحة المفاتيح
قابلة للإقفال
مخفية
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الوضع الاقتصادي
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RJ45
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 - 240 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
134
واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,5 واط
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
1024 × 768، 60، 70، 75 هرتز
1152 × 864، 75 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز، 50 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
تنسيقات الفيديو
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
2160p، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1462,3
ملليمترًا
وزن المنتج
28.5
كلغ
تعيين الارتفاع
837,3
ملليمترًا
تعيين العمق
68,9 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 89,9 مم (العمق على المقبض)
ملليمترًا