العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
- جهاز تحكم عن بُعد
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos. إكتشف كلّ المميزات
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos. إكتشف كلّ المميزات
تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.
تُعد تلفزيونات Ambilight التلفزيونات الوحيدة المزودة بأضواء LED خلف الشاشة التي تتفاعل مع ما تشاهده، فتغمرك في مجموعة مميزة من الألوان النابضة، فتغير بالتالي كل شيء، حيث يظهر تلفازك وكأنه أكبر حجمًا فتتفاعل أكثر مع برامجك وأفلامك وألعابك المفضلة.
مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED Ambilight بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
تتيح لك خاصية HDMI 2.1 الحصول على أفضل ما تقدمه وحدة التحكم الخاصة بك، مع ألعاب أسرع ورسوم سلسلة. ويدعم التفزيون معدل التحديث المتغير (VRR) في حين يتم تفعيل إعداد تأخير الإدخال البطيء تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل وحدة التحكم. هذا ويساهم وضع الألعاب في Ambilight بجعل التشويق يبدو أكبر.
يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة، في كل مرة ومهما كان المصدر.
الصورة/الشاشة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
دقة الشاشة المعتمدة
تفاعل المستخدم
Ambilight
ميزات فيديو HDMI مدعومة
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