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أداء متطور. تصميم بسيط
انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء متطور. تصميم بسيط
انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
أداء متطور. تصميم بسيط
انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء متطور. تصميم بسيط
انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
مع تلفزيون OLED من Philips، ستحصل على زاوية مشاهدة أوسع وصورة HDR فريدة وتنبض بالحياة حيث يبدو كل مشهد واقعيًا بشكل مذهل. استمتع بتدرجات أغمق للون الأسود وبألوان زاهية أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تتم إعادة إنتاج التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة بدقة تامة.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
يتيح لك تلفزيون Android من Philips مع مساعد Google Assistant التحكّم بالتلفزيون والمزيد غير ذلك بواسطة صوتك. هل تريد العثور على المحتويات والتطبيقات أو تشغيل الألعاب أو الحصول على الأجوبة على شاشتك؟ ما عليك سوى طلب ذلك. يمكنك حتى التحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant.
ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون. أصبح بإمكانك الآن استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي الخاص بك من Philips عبر الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، مثل Amazon Echo. شغِّل التلفزيون وغيِّر القناة وبدِّل إلى وحدة التحكّم بالألعاب والمزيد غير ذلك مع Alexa.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.
يتوافق تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما في ذلك، HDR10+ وDolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية، والحركة سلسة بشكل رائع.
يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أن بإمكانك الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات